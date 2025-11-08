LVBP: Leones del Caracas espera la llegada de hasta cinco grandesligas

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional parece sonreírle a los Leones del Caracas. El equipo de José Alguacil ha asaltado el tercer puesto de la tabla de posiciones, luego de encadenar nada más y nada menos que cuatro triunfos al hilo, lo que ha servido para darle respiro a una divisa que llegó a estar de penúltima hace unos días.

A punta de poder ofensivo, y con un par de actuaciones realmente buenas del cuestionado cuerpo de lanzadores, el cuadro capitalino parece haber encontrado poco a poco una fórmula para empezar a sumar triunfos con constancia, y este fin de semana tratarán de afianzar esto, cuando se enfrenten dos veces consecutivas a los Navegantes del Magallanes, novena ante la que suman dos derrotas en igual número de juegos.

Pero la organización no solo piensa en lo que sucederá en el futuro inmediato. En las oficinas de Leones del Caracas se trabaja actualmente para contar con hasta cinco grandesligas en las próximas semanas, y según varios reportes, las cosas parecen ir por buen camino.

Leones busca contar con sus 'bigleaguers'

Según comentó Reggie Corona, integrante de la gerencia deportiva de Leones del Caracas, en una conversación con el periodista Carlos Valmore Rodríguez, Leones del Caracas está en negociaciones con los grandesligas Orlando Arcia, Adbert Alzolay, Jhonathan Díaz y Keider Montero.

Los casos más avanzados parecen ser los de Arcia y Alzolay. El primero tendría intenciones de incorporarse desde el 15 de noviembre; por su parte, Alzolay es esperado para finales de este mismo mes, según confirmó el propio gerente Luis Sojo. En el caso de Keider Montero, sigue a la espera de que Detroit le de el permiso correspondiente.

Además, ElEmergente.com pudo confirmar que Luinder Ávila y Leones del Caracas están nuevamente en conversaciones, y en la organización son optimistas. A todo esto hay que sumarle nombres ya más públicos y conocidos, como Salvador Pérez y Freddy Fermín, por lo que, sin duda, el conjunto caraquista parece estar armando un roster temible para las próximas semanas.