LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del viernes 7 de octubre

Finalizó una nueva jornada llena de emociones en esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Durante este viernes, 7 de noviembre, se disputaron cuatro compromisos vibrantes, en los que Tigres de Aragua, Leones del Caracas, Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui celebraron victorias para acomodarse mejor en la tabla de posiciones.
Por un lado, los melenudos siguen intratables y se la aplicaron nuevamente a las Águilas del Zulia, extendiendo así su racha a cuatro victorias consecutivas. A su vez, bengalíes y orientales también sumaron triunfos seguidos tras imponerse a Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira respectivamente. Por último, los insulares retomaron el camino de la victoria en casa de Cardenales de Lara.
Recuerda que todas las incidencias de la temporada 2025-2026 de la LVBP las puedes disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.
Tabla de posiciones de la LVBP
|EQUIPO
|JJ
|JG
|JP
|AVE
|DIF.
|Tigres de Aragua
|19
|13
|6
|.684
|0
|Bravos de Margarita
|19
|11
|8
|.579
|2
|Leones del Caracas
|18
|10
|8
|.556
|2.5
|Águilas del Zulia
|18
|10
|8
|.556
|2.5
|Caribes de Anzoátegui
|18
|9
|9
|.500
|3.5
|Tiburones de La Guaira
|19
|8
|11
|.421
|5
|Cardenales de Lara
|19
|8
|11
|.421
|5
|Navegantes del Magallanes
|18
|5
|13
|.278
|7.5