LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del viernes 7 de octubre

Finalizó una nueva jornada llena de emociones en esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Durante este viernes, 7 de noviembre, se disputaron cuatro compromisos vibrantes, en los que Tigres de Aragua, Leones del Caracas, Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui celebraron victorias para acomodarse mejor en la tabla de posiciones.

Por un lado, los melenudos siguen intratables y se la aplicaron nuevamente a las Águilas del Zulia, extendiendo así su racha a cuatro victorias consecutivas. A su vez, bengalíes y orientales también sumaron triunfos seguidos tras imponerse a Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira respectivamente. Por último, los insulares retomaron el camino de la victoria en casa de Cardenales de Lara.

Tabla de posiciones de la LVBP