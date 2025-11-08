LVBP

LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del viernes 7 de octubre

Los equipos en la zona alta continúan sumando victorias para consolidarse en la tabla de posiciones

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 11:22 pm
LVBP: Así va la tabla de posiciones tras la jornada del viernes 7 de octubre
Foto: @tigresoficiales
Finalizó una nueva jornada llena de emociones en esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Durante este viernes, 7 de noviembre, se disputaron cuatro compromisos vibrantes, en los que Tigres de Aragua, Leones del Caracas, Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui celebraron victorias para acomodarse mejor en la tabla de posiciones.

Por un lado, los melenudos siguen intratables y se la aplicaron nuevamente a las Águilas del Zulia, extendiendo así su racha a cuatro victorias consecutivas. A su vez, bengalíes y orientales también sumaron triunfos seguidos tras imponerse a Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira respectivamente. Por último, los insulares retomaron el camino de la victoria en casa de Cardenales de Lara.

Tabla de posiciones de la LVBP

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF.
Tigres de Aragua 19 13 6 .684 0
Bravos de Margarita 19 11 8 .579 2
Leones del Caracas 18 10 8 .556 2.5
Águilas del Zulia 18 10 8 .556 2.5
Caribes de Anzoátegui 18 9 9 .500 3.5
Tiburones de La Guaira 19 8 11 .421 5
Cardenales de Lara 19 8 11 .421 5
Navegantes del Magallanes 18 5 13 .278 7.5

 

 

 

