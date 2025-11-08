LVBP: Caribes se la aplica a Tiburones y le gana un juego reñido

Suscríbete a nuestros canales

La señal de Meridiano Televisión llevó a sus pantallas un duelo reñido y lleno de intensidad entre Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira. Al final, la Tribu sumó otra victoria importante luego de imponerse con marcador de 3 a 2 en el Estadio Universitario.

Caribes hizo las pequeñas cosas

Las emociones no tardaron en llegar para ambos bandos. En la parte alta del primer capítulo, un pasbol del receptor Rafael Marchán permitió que Gabriel González pisara el home con la carrera que rompía el cero. Luego, minutos más tarde, Daniel Montaño desapareció una pelota entre los jardines derecho y central para igualar las acciones nuevamente.

Caribes volvió al ataque en el tercer inning para irse arriba. Esta vez el protagonismo cayó sobre el bate de Balbino Fuenmayor, que con un sencillo al jardín derecho impulsó a Antonio Piñero desde la intermedia.

Para el séptimo, Carlos Mendoza aumentó la ventaja con otro hit productor, remolcando así a un Piñero que previamente había disparado un triple. En la baja de ese mismo episodio, Tiburones se acercó con un cuadrangular solitario de Juniel Querecuto, aunque después de eso solo conectaron un imparable más por el resto del juego.

Es así como Caribes de Anzoátegui (9-9) nivela su récord y con dos victorias al hilo no le pierde pisada a los equipos que están en la zona alta de la tabla de posiciones. Por su parte, Tiburones de La Guaira (8-11) no encuentra salida a su bache y sigue hundiéndose en la clasificación.