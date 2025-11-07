LVBP: Zac Grotz vive un cierre de 2025 magnífico con Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Al chequear los líderes de pitcheo en lo que va de temporada 2025-2026 de la LVBP, un nombre en particular se repite hasta en tres ocasiones: Zac Grotz. Y es que estamos hablando de uno de los importados de mayor nivel hasta el momento, algo que sin duda beneficia de gran manera a Tiburones de La Guaira.

El lanzador norteamericano tuvo su quinta apertura de la zafra el pasado jueves, en el Estadio José Pérez Colmenares frente a Tigres de Aragua. Si bien terminó sin decisión, en su labor monticular mantuvo el cero a lo largo de siete entradas, con solo tres hits permitidos y siete ponches.

De esa manera, Zac Grotz mejoró su efectividad a 1.91, alcanzó 32 ponches, y llegó a 28.1 innings en total. Gracias a dichas cifras su nombre resalta en el primer lugar de esos apartados, sin mencionar que es el tercer lanzador con menos carreras permitidas (6).

Grotz y su reivindicación en la LVBP

La directiva de Tiburones de La Guaira, en su misión por traer a los mejores foráneos para esta campaña, se fijó en el derecho de 32 años de edad. Ciertamente, se trata de un lanzador con vasta experiencia, pero su más reciente antecedente en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) no lo estaba ayudando del todo.

Zac Grotz formó parte de Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco a principios del 2025, con el detalle que su rendimiento no fue el esperado por ninguna de las dos organizaciones. Mientras con los primeros dejó marca de 3-5 con 5.34 de efectividad en 12 aperturas, con los segundos sumó 2-1 con 5.86 de efectividad tras seis presentaciones.

Pero eso quedó en el pasado. Ahora, el oriundo de California ha evidenciado una mejoría enorme desde que se uniformó con los escualos. Solo en su primera salida cargó con la derrota al tolerar cuatro carreras, pero en las cuatro siguientes se combinó para solo permitir dos rayitas en 23.2 entradas.

Números de Zac Grotz en la temporada 2025-2026 de la LVBP