LVBP: Alexi Amarista se une a selecta lista con increíble marca de jonrones

En su primera temporada completo con Bravos de Margarita, Alexi Amarista continúa consolidándose como uno de los bateadores zurdos más destacados en los últimos 15 años en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El criollo base desapareció el segundo cuadrangular en la presente temporada de la pelota criolla con una dantesca conexión que se perdió de vista a 100.9 millas por hora frente a los Leones del Caracas en el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. El experimentado camarero ligó de 4-1 con una remolcada y par de anotadas, pero no pudo evitar el revés (10x9) en entradas extras ante los melenudos.

No fue cualquier bambinazo para el barcelonés, ya que disparó el número 50 en su exitosa trayectoria en el béisbol venezolano, convirtiéndose en el quinto bateador zurdo con esa cantidad en la historia de la LVBP. Cabe destacar que, Alexi Amarista destaca en la vigente campaña del circuito rentado como el jugador activo con más imparables en la liga con un total de 775 indiscutibles en 19 zafras disputadas.

Bateadores zurdos con 50 jonrones en la LVBP

Luis Jiménez: 101

Oswaldo Arcia: 72

Luis Landaeta: 53

Rafael Álvarez: 51

Alexi Amarista: 50

Con esta cifra redonda de vuelacercas, el 'Ninja' certifica su legado como uno de los toleteros más extraordinarios, sino uno de los toleteros zurdos con mayor poder en la pelota criolla. Además de llegar a 50 bambinazos, el veterano quedó a un estacazo de igualar a otros grandes bateadores que han pasado por el circuito como Carlos Maldonado, Juan Rivera, Eduardo Zambrano y Jesús Aguilar, de acuerdo con la información de El Emergente.

En la actual edición de la LVBP, el intermedista presenta average de .294, par de jonrones, 20 hits, 10 impulsadas, 10 anotadas, .329 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .755 en 17 juegos.