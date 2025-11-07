LVBP: David Peralta se retira del beisbol con gratitud y nostalgia

Suscríbete a nuestros canales

Estadio Monumental de Caracas.- Uno de los grandes privilegios con los que cuenta la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, es poder disfrutar de los últimos turnos al bate de David Peralta como beisbolista. Luego de 11 años en las Grandes Ligas, en donde llegó a ser Bate de Plata y Guante de Oro, el carabobeño volvió a donde todo comenzó: Bravos de Margarita.

Y es que en realidad, el "Tren de Carga" debutó en la LVBP en 2005, con el uniforme de los Tigres de Aragua, pero en aquel momento era pitcher. Como lanzador, tuvo muchas complicaciones, y fue liberado prematuramente en Estados Unidos. Lejos de rendirse, el toletero hizo una improbable transición a jardinero, que consolidó jugando entre 2011 y 2014 con Bravos de Margarita.

Pero, lastimosamente, hasta las mejores historias llegan a su final en algún momento. Este jueves, David Peralta anunció en una entrevista para el equipo de prensa de la LVBP que esta sería su última temporada en activo. Poco después, atendió a los medios de comunicación en el Estadio Monumental de Caracas, para confirmar la noticia y repasar la que ha sido una brillante y exitosa carrera.

David Peralta cuelga los spikes

"Sí, creo que sí. Es la parte final de mi carrera", fue lo primero que comentó David Peralta ante los medios presentes para el Bravos vs Leones de este jueves 6 de noviembre, para confirmar que esta zafra es su "ultimo baile". Y es que, más allá de que el criollo se ve entero físicamente, parece claro que a estas alturas de su vida sus prioridades no están en el terreno. "Fue una decisión que no fue fácil de tomar, pero creo que ya es tiempo de dedicarme a mi familia".

Eso sí, el 'Tren de Carga' también sentía que tenía que vestir por última vez el uniforme de Bravos, una organización que fue vital para él. "Quería también dedicarle esta última temporada a la Isla, se lo debía a los Bravos. Estuvieron conmigo en las buenas y en las malas y aquí estoy, dando mi granito de arena", acotó.

En 2025, David Peralta no vio acción veraniega, lo que dificultó su trabajo físico y de beisbol, pero de ninguna manera lo frenó. "Fue una preparación muy difícil, porque tenía doble trabajo. Como padre, tenía que atender a mi familia y a mis niños, y también tenía que prepararme físicamente. Nunca dejé de entrenar, porque tenía mi compromiso con los Bravos de Margarita", resaltó.

David Peralta / Foto: David Urdaneta

El oriundo de Valencia está además bajo las órdenes de Henry Blanco por segunda vez en su carrera, lo que fue una motivación extra para su regreso a la LVBP. "Henry para mí es un buen amigo. Cuando empezó como manager, yo estuve aquí con él. Sigue siendo la misma persona, por supuesto, tiene un poco más de experiencia y ya tiene un campeonato, y para mí fue más fácil tomar la decisión de venir estando él", explicó.

Con el anuncio de su retiro, David Peralta echó un vistazo hacia atrás, para hablar de lo que fue su trayectoria como toletero. "Me siento muy contento, todos los días pienso en eso. Fue mucho trabajo, dedicación y disciplina. Tuve que sacrificar tiempo con mi familia para entrenar y mejorar, pero se vieron los frutos. Fue una carrera muy exitosa, el beisbol me ha hecho quien soy ahora, una mejor persona, mejor padre, y todo se lo debo al beisbol", expresó emocionado.

Finalmente, y aunque todavía queda mucha temporada por jugar, el outfielder de los Bravos habló sobre su futuro, en el que espera seguir ligado al beisbol, pero en un rol especial. "Ser coach dentro del campo no lo veo como mi fuerte. Me gustaría ser más un mentor de los jóvenes, porque con mi experiencia y todo lo que yo pasé, creo que puedo ayudar mucho a toda esa gente que está luchando por llegar a Grandes Ligas, porque yo pasé por muchos altos y bajo. Con mi experiencia los puedo ayudar", sentenció.