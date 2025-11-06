LVBP: Magallanes tiene nuevo timonel: ¡Yadier Molina regresa a La Nave!

Suscríbete a nuestros canales

A solo pocas horas de que Navegantes del Magallanes diera a conocer la destitución de Eduardo Pérez como mánager, la directiva del conjunto turco anunció el nombre de su nuevo timonel: un viejo conocido en el Estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia.

En rueda de prensa, el gerente general de los eléctricos, Federico Rojas, anunció al puertorriqueño Yadier Molina como el nuevo mánager para continuar la campaña 2025-2026.

“Queremos anunciar a un venezolano más (…), quien vivió con mucha pasión y mucha entrega la vez que estuvo: Yadier Molina”, expresó Rojas.

Esto dijo Molina

Molina, quien estuvo presente en la rueda de prensa a través de una videollamada, expresó que se uniformará en los próximos cinco días. “Me siento muy honrado”, manifestó. “Gracias a Dios y la gerencia por confiar en mí”.

El extimonel de las Águilas Cibaeñas (LIDOM) y de los Criollos de Caguas (LBPRC) señaló que en esta oportunidad tratará de lograr el objetivo —el título— que les fue esquivo en su primera pasantía con el conjunto turco.

“Nuestra aspiración obviamente es levantar el trofeo (…) Sabemos que tenemos mucho camino por recorrer y confiamos en lo que tenemos”, dijo. “Voy a dar el 100% para que mi mensaje, los jugadores puedan escucharlo”.

De la misma manera, pidió paciencia a la fanaticada, debido a la situación en la que se encuentra el conjunto naviero; al tiempo que señaló que entre sus aspiraciones se encuentra levantar el trofeo de la Serie del Caribe con la nave turca, lauró que no consiguen desde la temporada 1978.

Mario Lissón

De igual manera, el ejecutivo (Rojas) señaló que Mario Lissón estará al frente de la Nave de manera interina, hasta la llegada del futuro miembro del Salón de la Fama de Grandes Ligas.

Rojas finalmente señaló que Eduardo Pérez “se entregó” por completo al equipo, pero que los resultados no acompañaron su desempeño al frente del banquillo. “Estamos agradecidos”, concluyó Rojas.