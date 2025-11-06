LVBP: Estos fueron los números de Yadier Molina como mánager del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes mediante una rueda de prensa virtual ha anunciado a Yadier Molina como su nuevo mánager para el resto de la campaña 2025-2026 de la LVBP. Molina regresa a la Nave Turca luego de lo vivido en temporada 2022-2023 de la LVBP. Esta primera etapa como mánager de Navegantes del Magallanes estuvo marcada por un desempeño positivo al frente de la "Nave Turca"

Números de Yadier Molina

El puertorriqueño Yadier Molina concluyó su primera y única experiencia como dirigente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional dejando a los Navegantes del Magallanes clasificados a la Postemporada 2022-2023. A pesar de los rumores y las expectativas generadas por el Boricua tras lograr este objetivo, finalmente no se concretó su regreso a la "Nave Turca" para el siguiente ciclo. Esta decisión abrió la puerta a un cambio gerencial, por lo que la directiva del Magallanes se decantó por el venezolano Miguel Cairo para asumir las riendas del equipo en la temporada 2023-2024.

El desempeño de Molina en la ronda regular fue aceptable, clasificando con un registro positivo de 29 victorias y 27 derrotas. Sin embargo, en el decisivo Round Robin, el equipo no pudo mantener el impulso, finalizando en el cuarto lugar con siete juegos ganados y nueve perdidos, quedando fuera de la Gran Final.

En total Molina terminó con récord de .500 con el Magallanes en su primera etapa producto de 36 juegos ganados y 36 juegos perdidos entre el Round Robin y la temporada regular.