MLB: Yadier Molina regresa al Busch Stadium tras varios años de ausencia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El ex receptor boricua de los Cardenales de San Luis y futuro Salón de la Fama de Grandes Ligas, Yadier Molina, regresará a la casa club del conjunto de Missouri por un par de noches.

Esta será la primera vez que Molina regrese al Busch Stadium desde el último juego de la temporada 2023, cuando su gran amigo y ganador de 200 partidos, Adam Wainwright, se retiró.

Molina fue contratado por los Cardenales como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, John Mozeliak, pero no pudo cumplir con la mayoría de esas responsabilidades debido a asuntos familiares, según el club.

¿Coach Yadier Molina?

El manager de la selección puertorriqueña que participará en el Clásico Mundial de Beisbol, tenía previsto estar en San Luis a principios de agosto por asuntos personales, y se comunicó con la organización para explorar la posibilidad de regresar a Busch Stadium y ponerse el uniforme.

El 10 veces All-Star, ganador del nueve Guantes de Oro y dos veces campeón de la Serie Mundial fue invitado por el manager Oliver Mármol a sentarse junto a él en el dugout cuando el equipo se enfrente a su rival, los Cachorros, en el Busch Stadium.

Mármol cree que tener a Molina con el equipo será beneficioso para un club joven que puede aprender mucho de las casi dos décadas de experiencia que acumuló detrás del plato.

“Creo que será una experiencia realmente especial por muchas razones (...) Es excelente para la organización, para los jugadores y para la afición”, dijo Marmol. “Aunque solo sea por dos días, lo aprovecharé, porque tener ese nivel de experiencia en el dugout y cerca de los jugadores (…) Él tiene una manera única de comunicar lo que significa el éxito”.

Los números de Yadier Molina

Molina terminó su carrera como jugador en el 2022 ayudando a los Cardenales a ganar el título de la División Central de la Liga Nacional y clasificar a los playoffs — el último pase del club a la postemporada hasta la fecha.

Al momento de retirarse como jugador en 2022, Molina era el líder histórico en outs realizados por un receptor y el segundo con más Carreras Defensivas Salvadas (130).

Durante sus 19 temporadas en Grandes Ligas, todas con San Luis, formó parte de 13 equipos que llegaron a playoffs y cuatro que ganaron el banderín de la Liga Nacional. Además, fue una pieza clave en los equipos de los Cardenales que ganaron la Serie Mundial en 2006 y 2011.

En 2,224 juegos en MLB — todos con los Cardenales — acumuló 2,168 hits, 176 jonrones y 1,022 carreras impulsadas, con un promedio de bateo de .277. Su mejor temporada ofensiva fue en 2012, cuando bateó para .315, con 22 cuadrangulares y un OPS de .874.