LVBP: Esta es la única serie particular con saldo positivo para Magallanes en la 2025-2026

Ni directiva, ni peloteros, ni staff técnico, ni mucho menos fanáticos se imaginaron que Navegantes del Magallanes tendría un inicio de temporada para el olvido. Y es que esta 2025-2026 pinta para ser una de las peores de la organización, esto en caso de que no logren reaccionar a tiempo.

La derrota del pasado miércoles, a manos nuevamente de Bravos de Margarita, no solo extendió la racha de tres caídas al hilo, sino que además terminó de darle salida al manager Eduardo Pérez. Por los momentos, el nuevo timonel es Mario Lissón, quien intentará retomar el camino de la victoria para no agudizar más la crisis del equipo.

Magallanes y su única serie particular positiva

Previo a la jornada de este jueves, Navegantes del Magallanes cuenta con marca de 5 victorias y 11 derrotas, un panorama que los mantiene en el sótano de la clasificación a 5.5 juegos del primer lugar. Pero dentro de este pésimo presente hay una particularidad.

De esos cinco triunfos, dos han sido contra Leones del Caracas, que a su vez son los únicos rivales que todavía no han podido derrotar a la Nave en la presente campaña. El primer duelo, en el Estadio Monumental, lo ganaron con marcador de 4 a 3; en tanto que el segundo, en el José Bernardo Pérez, se impusieron por 5 a 4.

Magallanes y Leones se verán las caras nuevamente este sábado 8 y domingo 9, en Valencia y Caracas respectivamente. Previo a eso, los filibusteros se medirán contra Águilas del Zulia y Tigres de Aragua.

Series Particulares de Navegantes del Magallanes en la 2025-2026

vs Tigres de Aragua | 0 victorias - 1 derrota

vs Bravos de Margarita | 1 victoria - 4 derrotas

vs Águilas del Zulia | 1 victoria - 1 derrota

vs Leones del Caracas | 2 victorias - 0 derrotas

vs Tiburones de La Guaira | 0 victorias - 1 derrota

vs Caribes de Anzoátegui | 1 victoria - 1 derrota

vs Cardenales de Lara | 0 victorias - 3 derrotas