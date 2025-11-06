LVBP: Magallanes presenta su peor récord luego de tres semanas de ronda regular en el último lustro

Suscríbete a nuestros canales

Cuando los resultados no llegan, es mejor darle un giro a las cosas lo más pronto posible. Así sucedió durante la noche del pasado miércoles con los Navegantes del Magallanes, quienes al no poder salir de su mala racha optaron por prescindir de los servicios del manager Eduardo Pérez.

Esta cuarta semana de la ronda regular comenzó tal como terminó la tercera, con derrota para el conjunto carabobeño. Incluso, hay que mencionar que ya son tres caídas al hilo las que tiene el equipo, una situación que los mantiene en el sótano de la tabla de posiciones.

Magallanes y un arranque de temporada para el olvido

Hace varios días atrás hablamos sobre el pésimo arranque de temporada de Navegantes del Magallanes tras 10 jornadas disputadas. Desde entonces los resultados no han cambiado para ellos, quienes ahora están hundidos en una crisis que los ha llevado a presentar números realmente preocupantes.

Al término de la tercera semana de esta campaña 2025-2026 de la LVBP, los filibusteros contaban con marca de 5 victorias y 9 derrotas, una situación que nunca vivieron en las últimas cinco temporadas del torneo venezolano. Es por eso que la directiva no tardó en tomar cartas en el asunto, ya que urge una reacción antes de que sea demasiado tarde.

Si chequeamos el transitar de Navegantes del Magallanes en los años anteriores luego de tres semanas, solo en una ocasión tuvieron récord negativo, y justamente al final quedaron fuera de la lucha por entrar en el Round Robin.

2024-2025 | 7 victorias y 7 derrotas

2023-2024 | 6 victorias y 7 derrotas

2022-2023 | 7 victorias y 5 derrotas

2021-2022 | 7 victorias y 5 derrotas

2020-2021 | 9 victorias y 7 derrotas

Cabe mencionar que, previo a la jornada de este jueves, la Nave tiene marca de 5 victorias y 11 derrotas, tres juegos por debajo del último puesto que da acceso a la postemporada.