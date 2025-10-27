LVBP: Magallanes vive su peor arranque de temporada en la última década

Suscríbete a nuestros canales

Aires de ilusión y optimismo era lo que respiraban los Navegantes del Magallanes y su fiel fanaticada previo al inicio de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Y es que la contratación de algunos peloteros de calidad, el regreso del manager Eduardo Pérez, así como la incorporación de figuras de la franquicia al staff técnico, hacían pensar que el equipo iba a arrasar en las primeras semanas de la ronda regular.

Sin embargo, el panorama se está desarrollando de manera totalmente diferente. Si bien tanto abridores como relevistas han cumplido con su trabajo, los encargados de aportar ofensivamente han estado con sus bates apagados. De hecho, cinco de las seis derrotas del equipo han sido con margen de tres o menos carreras.

Un Magallanes que todavía no carbura

Este próximo martes 28 de octubre inicia la tercera semana de acción de la LVBP, y los Navegantes del Magallanes solo tienen en mente mejorar su rendimiento colectivo para poder sumar victorias. Ese primer obstáculo a superar serán unos inspirados Caribes de Anzoátegui, quienes le han sacado tres juegos de ventaja.

Con un récord de 2 victorias y 6 derrotas, la Nave vive su peor arranque de campaña en la última década. Incluso, se trata de un panorama totalmente opuesto al que protagonizaron el año pasado, ya que en los primeros 10 juegos dejaron un magnífico registro de 7-3.

Justamente, al chequear los 10 primeros compromisos de las últimas 10 temporadas del torneo venezolano, los Navegantes del Magallanes solo han tenido balance negativo en dos ocasiones, lo que da a entender que el equipo siempre respondió en todas sus facetas a estas alturas de la ronda regular.

Por lo pronto, los filibusteros esperan triunfar en su cita del martes para no agravar su mal presente. Y es que con un par de victorias más estarían igualando las mismas marcas de las zafras 2018-2019 y 2015-2016, en las cuales, curiosamente, finalizaron en el primer lugar de la tabla de posiciones.

Récord de Navegantes del Magallanes en sus primeros 10 juegos durante la última década de la LVBP