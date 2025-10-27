Magallanes recibe grandes noticias relacionadas al debut de Carlos Rodríguez en esta zafra

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes han tenido un comienzo de temporada, para el olvido. Sin embargo, esperan conseguir oxígeno en el mes de noviembre con la llegada de piezas fundamentales en su estructura, incluyendo al ya conocido Carlos Rodríguez.

Los dirigidos por Eduardo Pérez tienen balance de 2-6 y a pesar de que cuentan con el segundo mejor pitcheo colectivo de la Liga (3.17). Su defensa no ha respondido de la mejor manera (.967) y lo peor en este arranque es el bajo nivel ofensivo.

Carlos Rodríguez adelanta su debut:

Un pelotero que justamente puede ayudar a la producción del equipo con su capacidad de estar constantemente en circulación, es Carlos Rodríguez, quien tenía pautados debutar con el equipo el 15 de noviembre.

No obstante, el jardinero central optó por adelantar su fecha, para uniformarse de "Turco" al 8 de noviembre, nada más y nada menos que un choque Caracas- Magallanes en Valencia, de acuerdo a la información emitida por el periodista Jesús Ponte.

Leandro Pineda se unirá pronto a la Nave:

El poder de Leandro Pineda también está próximo a unirse a los "Eléctricos", para buscar ese equilibrio en el lineup. Pineda afrontará su segunda campaña en la LVBP a partir del 4 de noviembre.

En esa jornada, los "Turcos" medirán fuerza contra los Bravos de Margarita en el estadio José Bernardo Pérez. Estas serán dos piezas que ayudarán sin duda alguna al conjunto "Filibustero" y en una zona del campo (jardines) donde muestran debilidades.