MLB: Mookie Betts se alzó con el premio Roberto Clemente

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, fue reconocido con el prestigioso Premio Roberto Clemente 2025, un galardón que honra el compromiso social, la filantropía y el carácter ejemplar de los peloteros de Grandes Ligas.

El anuncio se realizó en el Dodger Stadium justo antes del Juego 3 de la Serie Mundial, donde Betts se presentó para hablar sobre el significado del premio y su labor comunitaria. Este galardón, considerado uno de los más altos honores individuales en el beisbol, se otorga al jugador que mejor representa los valores del legendario Roberto Clemente: humanidad, generosidad y liderazgo.

Betts se convierte en el primer jugador de los Dodgers en recibir el premio desde Justin Turner en 2022, sumándose a una lista que incluye a Clayton Kershaw (2012) y otras figuras.

La Fundación 5050 y el compromiso social

El jurado destacó el trabajo de Betts a través de su Fundación 5050, una iniciativa que busca reducir las desigualdades sociales y brindar oportunidades a comunidades desfavorecidas. Desde programas educativos hasta apoyo a familias en situación de riesgo, Betts ha utilizado su plataforma para generar un cambio tangible.

Durante su intervención en el estadio, el pelotero enfatizó que “el verdadero legado no está en los números, sino en cómo usamos nuestra voz para ayudar a otros”. Su enfoque va más allá del deporte, convirtiéndose en un modelo de responsabilidad social para futuras generaciones.