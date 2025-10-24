MLB: Mookie Betts, un defensor total con récord en un galardón individual

Suscríbete a nuestros canales

Mookie Betts es sin duda alguna uno de los mejores peloteros en los últimos 10 años en Grandes Ligas. Su polivalencia como bateador y defensor lo catapultaron como un jugador completo. En esa línea, alcanzó un galardón importante en 2025 que lo reafirma como defensor élite.

Betts se convirtió en el jugador con más Fielding Bible Awards en la historia. La estrella de Dodgers de Los Ángeles alcanzó siete galardones defensivos: cinco como jardinero, uno como utility y otro como campocorto; demostrando su adaptación a distintos roles.

Este galardón lo distingue estadísticamente, pero también lo proyecta como modelo de scouting defensivo moderno. En una época donde Las Mayores necesitan jugadores polivalentes; Mookie lo es, pero instaura una narrativa que el resto de peloteros deben ver de ahora en adelante.

Mookie Betts y la importancia de ser un gran defensor en Grandes Ligas

Mookie Betts llegó a Grandes Ligas como un bateador oportuno, pero con una defensa de élite desde sus inicios. En Fenway Park, un terreno traicionero para jardineros, convirtió el desafío en fortaleza y comenzó a construir una reputación defensiva que marcó diferencia.

Su dominio en el jardín derecho lo llevó a ganar cinco Guantes de Oro con los Red Sox. Esa defensa lo mantuvo como titular indiscutible, mientras su ofensiva evolucionaba. Hoy es élite, pero su impacto comenzó con el guante, asegurando su legado en Grandes Ligas.

Su paso al campocorto fue una apuesta emocional. Betts adoptó la posición con disciplina, entrenando cada detalle defensivo y sacrificando parte de su enfoque ofensivo. Hoy, su rendimiento como SS lo ubica entre los más sólidos de la liga, reafirmando su perfil de defensor élite.