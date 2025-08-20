Dodgers niegan posibilidad de mover a Mookie Betts a los jardiners (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles no están teniendo una buena campaña en cuanto a nivel defensivo se refiere. Los jardines han sido los más afectados con esta situación. En este sentido, surgió la posibilidad de regresar a Mookie Betts a su posición natural.

Esta opinión se dio luego de que el pasado domingo el jardinero dominicano, Teoscar Hernández, fuese el responsable de un error que costó una victoria para los Dodgers. No obstante, el mánager de los californianos, Dave Roberts, salió al paso a las especulaciones y habló sobre el tema.

¿Qué dijo Roberts?

Tras ser consultado por la prensa, Roberts dejó saber que no está listo para sacar a Betts del campocorto. El jugador tiene un porcentaje de fildeo de .984 y ha cometido solo seis errores en 376 oportunidades. “Tiene que haber una alternativa, ¿no?”, dijo Roberts. “Creo que ahora mismo, con la forma en que Mookie está jugando de campocorto, nos sentimos muy bien”.

Betts se reunió con Roberts después de la derrota del lunes por la noche, pero el gerente dijo que era solo para registrarse.

Otras opciones

Los Dodgers tienen opciones en los jardines, pero Michael Conforto ha tenido problemas en el plato y Tommy Edman, Kiké Hernández y Hyeseong Kim están en la lista de lesionados.

Edman y Hernández pueden jugar en el cuadro interior y en los jardines, lo que fortalecería la defensa.

“Con todo lo que estábamos pasando, y lo que hemos pasado, seguimos encontrando maneras de ganar muchos partidos”, dijo Roberts. “En resumen, todos podemos hacerlo mejor, todos. Así que me niego a culpar a una sola posición, a una sola persona... Eso no es lo que hago”.