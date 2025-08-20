Venezuela pierde su invicto pero sigue con vida en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Venezuela no pudo lograr su tan ansiado pase a la final en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 (Little League World Series) este miércoles 20 de agosto. En esta ocasión, el protagonismo se lo llevó el conjunto de China Taipéi, que volvió a mostrar un nivel impresionante en el terreno de juego y consiguió una victoria 7-3 para terminar con el dominio de sus rivales en esta edición.

El conjunto asiático confirmó su jerarquía con un desempeño ofensivo sólido, que dejó poco margen de respuesta para los criollos. Con este resultado, no solo aseguraron su presencia en la siguiente fase, sino que pueden hacer historia si logran quedarse con este prestigioso título.

Venezuela y una nueva oportunidad de hacer historia

Para Venezuela, el resultado significa un golpe innegable, ya que el equipo llegaba a este partido como invicto y mostrando talento y disciplina poco antes vistos en este nivel. Sin embargo, el poderío de China Taipéi volvió a marcar diferencias y culminó el compromiso con cuatro carreras de ventaja.

Que estas ambas delegaciones en estas instancias reflejan el trabajo a largo plazo en academias y programas de desarrollo deportivo que han colocado a estos países en la élite de estas competencias y en el deporte en general al hablar de las Grandes Ligas.

Sin embargo, el combinado criollo aún mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la final internacional, por lo que tendrá que esperar el ganador del juego entre las representaciones de Japón y Caribe (Aruba).

Por lo tanto, la novena venezolana deberá replantear su estrategia y mejorar lo sucedido en este compromiso para tomar revancha ante los asiáticos (Taiwán).

Finalmente, aunque China Taipéi se perfila como un serio aspirante al título, cargando con la motivación de mantener su racha histórica, la selección venezolana espera hacer todo lo imposible para volverlo a enfrentar y salir victoriosos en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025.