México se jugará el pase a semifinales de Pequeñas Ligas contra este duro rival

El Swing Perfecto, equipo representante de México en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, disputará este martes su último compromiso de la ronda regular, donde deberá ganar si quiere avanzar a la semifinal internacional.

La escuadra norteamericana consiguió un récord de dos triunfos y una derrota después de perder 3-0 contra Taiwán, representante de Asia-Pacífico; y ganar sus dos duelos restantes ante Puerto Rico por 11-5 y Panamá por 2-1.

Su rival en este cuarto y último juego será Joto Little League de Kyoto, equipo representante de Japón, el cual venció por 12-0 a República Checa, representante de Europa y África; y cayó por 4-0 ante Venezuela, representante de Latinoamérica.

El ganador de este duelo que tendrá lugar a las 11:00, hora del Centro de México, podrá acceder a la semifinal internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, la cual se disputará el miércoles 20.

Hasta ahora, el único equipo en el marco internacional que tiene asegurado su boleto es Venezuela, que ha logrado hilar tres victorias en sus tres compromisos, disputando así la primera semifinal.