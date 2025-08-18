Salvador Pérez enciende las alarmas y no estará contra Rangers de Texas

Suscríbete a nuestros canales

Para abrir con una nueva semana de acción en las Grandes Ligas, los Reales de Kansas City recibirán en el Kauffman Stadium de Misuri a los Rangers de Texas, buscando subir al segundo lugar de su división.

Desafortunadamente, el receptor y capitán de la escuadra local, el venezolano Salvador Pérez, no será parte del line-up de esta noche debido a una enfermedad, tal como lo anunció la periodista Anne Rogers de MLB.com.

'Salvy' fuera de la alineación

El veterano nacido en Valencia estaba programado para iniciar como receptor y se el quinto bate de su equipo, pero fue retirado del compromiso apenas tres horas antes del primer lanzamiento, dejando su lugar a Luke Maile.

La ausencia de Pérez en el duelo de esta noche implica un duro golpe para la ofensiva y la dirección defensiva de los monarcas. La organización confía en que su estado de salud mejore pronto, para reincorporarlo sin mayores contratiempos y mantener su influencia en la recta final de campaña.

Salvador Pérez, en números

Con 35 años de edad, Salvador Pérez ha sido una constante ofensiva desde el plato. En la temporada actual exhibe un promedio de bateo de .244 puntos, con veintidós jonrones y setenta carreras impulsadas, además de anotar en cuarenta y dos ocasiones.

La temporada del carabobeño evidencia la dosificación inteligente del club: tras registrar 124 juegos como receptor en 2021, Kansas City ha cuidado su físico rotándolo entre la receptoría, la primera base y como bateador designado, especialmente durante los tórridos meses de verano del Medio Oeste.