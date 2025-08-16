Salvador Pérez va por los 300 jonrones: ¿Cuántos receptores han alcanzado esa cifra en MLB?

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez está intratable. Luego de iniciar la temporada 2025 con un montón de irregularidades en el apartado ofensivo, el receptor y capitán de los Reales de Kansas City despertó por todo lo alto en el mes de julio, y aunque en agosto sus promedios han bajado, su fuerza sigue siendo protagonista en los juegos de su equipo.

Este viernes 15 de agosto, "Salvy" hizo historia con el madero, al conectar su cuadrangular número 22 de la temporada, que además es el 295 de toda su carrera dentro del mejor beisbol del mundo, para convertirse así en el cuarto pelotero venezolano con más batazos de vuelta completa en Las Mayores.

Además, Salvador Pérez está tan solo a cinco estacazos de alcanzar los 300 de por vida, una cifra que es totalmente atípica para un receptor. De hecho, si repasamos el listado de catchers que han alcanzado los 300 jonrones en la Gran Carpa, podremos notar que es una estadística que incluso podría acercar al criollo al Salón de la Fama.

Salvador Pérez cerca de los 300

Hasta los momentos, solo siete jugadores que jugaron la mayoría de sus carreras como receptores lograron conectar 300 o más cuadrangulares en el beisbol de las Grandes Ligas:

Mike Piazza - 427 Johnny Bench - 389 Carlton Fisk - 376 Yogi Berra - 358 Gary Carter - 324 Lance Parrish - 324 Iván Rodríguez - 311

Si conecta cinco cuadrangulares más en lo que queda de la temporada 2025, Salvador Pérez se convertirá en el octavo integrante de este prestigioso listado. Además, hay que resaltar que, de los siete integrantes que tiene esta lista actualmente, solo Lance Parrish quedó fuera del Salón de la Fama, y actualmente el criollo está muy cerca de superarlo en distintos renglones, por lo que puede ser un buen augurio de cara a la futura candidatura de "Salvy" rumbo a Cooperstown.