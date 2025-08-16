MLB: Alejandro Kirk registra este hito tras 532 juegos en Las Mayores

Suscríbete a nuestros canales

Alejandro Kirk es de los mejores receptores en los últimos años en Grandes Ligas. El mexicano de Azulejos de Toronto poco a poco se ha ganado un lugar de honor por su trabajo defensivo y ofensivo. En esa linea, esperó su juego 532 para alcanzar un hito importante en su carrera.

Kirk recién en su juego 532 en Las Mayores registró la primera base robada en su historia. Esto ocasionó que la afición y compañeros lo ovacionaran de pie por tal registro conseguido; tomando en cuenta su contextura y que no es un jugador que esté especializado en robar bases.

El mexicano es parte activa de la ofensiva del equipo, pero su verdadero fuerte es la defensa, siendo una máquina para sacar outs en segunda en intento de robos; pero además, también es muy hábil con las manos, ocasionando que el umpire cante strike, lanzamientos que son bolas.

Números de Alejandro Kirk con Azulejos de Toronto en 2025

Alejandro Kirk ha tenido una campaña 2025 de consolidación en Grandes Ligas y en Azulejos de Toronto. Su impacto ofensivo es palpable, pero su liderazgo en defensa es la razón principal por la cual se mantiene activo en la alineación del equipo.

- 98 juegos, 345 turnos, 30 anotadas, 102 hits, 13 dobles, 8 jonrones, 52 impulsadas, 33 boletos, 38 ponches, .296 promedio, .355 OBP, .403 SLG, .758 OPS

El reto de Alejandro Kirk en 2025

Alejandro Kirk está claro que es un jugador netamente defensivo, es lo que le piden en el equipo y es su principal rol. Sin embargo, el mexicano ha estado registrando buenos números ofensivos; incluso podría alcanzar las mejores marcas de su carrera, siendo el verdadero reto del 2025.

Marcas personales que puede superar Kirk en 2025: