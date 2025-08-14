MLB

Vladimir Guerrero guió a los Azulejos de Toronto con su cuadrangular 20 de la temporada

El dominicano fue el jugador más valioso del encuentro con su poder

Vladimir Guerrero Jr., sigue demostrando su poder en Toronto y conectó su cuadrangular número 20 de la temporada en la séptima entrada del duelo entre los Azulejos de Toronto y Cachorros de Chicago. El batazo puso en ventaja a los canadienses con un marcador de 2-1 y que sirvió para que su equipo se quedara con un nuevo triunfo en la recta final de la campaña regular de la MLB.

El jonrón del primera base dominicano salió disparado a una velocidad de 106 mph tras impactar un lanzamiento quebrado en la esquina de afuera a 72 mph por lanzador zurdo Matthey Boyd, quien terminó cargando con la derrota en el encuentro tras permitir dos carreras. La pelota voló una distancia de 402 pies en el estadio de los Azulejos de Toronto, Rogers Centre.

Guerrero Jr con poder constante en la MLB

Vladimir Guerrero Jr ha sido una figura calve en la ofensiva del equipo de Toronto desde su llegada a la gran carpa, pero el dominicano ha demostrado un poder constante a lo largo de la últimas cinco temporadas, donde ya conectado 20 o más cuadrangulares con el recientemente conseguido. La mejor campaña para el primera base en cuanto a jonrores en la MLB fue en el 2021.

Otro de los departamentos importantes en la ofensiva para el jugador dominicano es el de carreras impulsador, donde ya está muy cerca de llegar a las 600 en su carrera con un total de 574 en la ofensiva de los Azulejos.

