Stark Contrast brinda la victoria 500 a Michael McCarthy al dominar el Eddie Logan stakes en Santa Anita

Santa Anita Park reabrió sus puertas para ofrecer a la fanaticada nueve emocionantes competencias. La jornada incluyó dos pruebas de stakes, cada una con una dotación de US$ 100.000.

Uno de los platos fuertes llegó en la tercera carrera de la tarde, con la actuación estelar de Stark Contrast. El promisorio potro, entrenado por Michael McCarthy, ratificó su excelente desempeño en la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1, Del Mar, octubre/31). El ejemplar se impuso con notable comodidad en el Eddie Logan Stakes (Listado, 1600m, grama, US$ 100.000) bajo la acertada guía del jinete japonés Kazushi Kimura.

Victoria 500 para Michael McCarthy: Estados Unidos

El triunfo de Stark Contrast no solo significó una nueva victoria de stakes en su currículo, sino que pasó a los anales del hipismo al constituir el triunfo número 500 de la carrera profesional para su entrenador, el eficiente Michael McCarthy. El profesional inició su trayectoria en 2006 y ahora acumula 103 victorias de stakes y 73 en pruebas de grado.

El potro estadounidense, hijo de Caravaggio en Catch the Eye (por Quality Road), regresó a la acción este jueves, 8 de enero, tras su segundo lugar en la consagratoria Breeders’ Cup Juvenile Turf.

Desarrollo de la Competencia: Santa Anita Victoria 500 Entrenador

Stark Contrast enfrentó a un reducido lote de cuatro rivales y mostró una actuación sólida. Conducido por Kimura, el potro se desplazó en la segunda posición desde el inicio. Siguió de cerca los pasos del veloz Brigante (More Than Ready), que montó el jinete venezolano Emisael Jaramillo y trató de unir salida y llegada. Los parciales de la carrera indicaron un ritmo de 24.42 (400m), 49.03 (800m) y 1:12.28 (1200m).

Al girar el codo final, Stark Contrast avanzó con determinación sobre el puntero. Apenas pisaron terreno derecho definitivo, el entrenado de McCarthy superó a su rival con facilidad. Estimulado con mano derecha por Kimura, el potro tomó claro dominio de las acciones y ejerció un protagonismo cómodo hasta la meta. Mantuvo una clara ventaja de 2-¼ cuerpos y detuvo el cronómetro en 1:35.38, lo que revela un potente remate de 23.10 para los 400 metros finales.

Brigante se mantuvo en el segundo lugar sin desmerecer, tres cuerpos por delante del mejor del resto, el potro californiano Unrivaled Time, ganador reciente del Cecil B. DeMille S. (G3, Del Mar, 1600m, noviembre/30). El orden final de la pizarra se completó con el irlandés Iriseach y el californiano Third Beer.

Datos del Ganador: Stark Contrast

Para Stark Contrast, esta victoria eleva su historial a 3 triunfos, 1 segundo lugar y 0 terceros en cinco actuaciones, con premios que alcanzan los US$ 342.800. El potro salió de perdedor en su segunda salida y ganó el Zuma Beach S. (G3) antes de su valeroso segundo lugar en la Breeders’ Cup Juvenile Turf.