MLB: Shohei Ohtani llega encendido para recupera la División contra Padres

Shohei Ohtani está totalmente preparado para enfrentar a Padres de San Diego este fin de semana. El japonés representa liderazgo, presencia y rendimiento en este tramo de agosto. La serie no es un duelo divisional más, aquí se define el líder y el comodín del Oeste de Liga Nacional.
Ohtani llega con un ritmo demoledor con Dodgers de Los Ángeles. En sus primeros 15 días de agosto batea: .422 de promedio con 15 anotadas, 19 hits, 5 jonrones, 6 impulsadas y 4 bases robadas. Es el mejor promedio de este periodo y lidera muchas estadísticas ofensivas.
Dodgers y Padres llegan en momentos diferentes a la serie que lo puede definir todo en el Oeste de Liga Nacional. El equipo de Los Ángeles tiene 4-6 en sus últimos 10 y 4 derrotas al hilo; mientras que San Diego tiene 8-2 y 5 victorias seguidas de manera contundente.
¿Cómo le va a Shohei Ohtani en su carrera contra Padres de San Diego?
Shohei Ohtani es un bateador de mucho poder y contacto, lo ha demostrado básicamente contra todos los equipos que ha enfrentado. Sin embargo, Padres de San Diego no se le da especialmente bien. No tiene grandes números y en 2025 ha estado bastante flojo.
Números de Ohtani vs Padres
31 juegos, 104 turnos, 14 anotadas, 24 hits, 8 dobles, 1 triple, 2 jonrones, 11 impulsadas, 6 bases robadas, 16 boletos, .231 promedio, .339 OBP, .385 SLG, .723 OPS
Números de Shohei Ohtani en su carrera durante agosto
Agosto no es un mes fino para Shohei Ohtani, a lo largo de su carrera ha jugado mucho, pero no ha logrado explotar su talento. A pesar de eso, no registra malos números y este 2025 puede ser un cambio en la narrativa que tiene durante el mes en Grandes Ligas.
Números de Ohtani de por vida en agosto:
- 195 juegos, 686 turnos, 131 anotadas, 190 hits, 34 dobles, 10 triples, 45 jonrones, 110 impulsadas, 43 bases robadas, 96 boletos, 219 ponches, .277 promedio, .367 OBP, .552 SLG, .920 OPS