Así se pone la tabla de posiciones en la MLB tras los duelos de este viernes (+comodín)

Un viernes repleto de beisbol del bueno durante todo el día en Las Mayores, trajo consigo movimientos llamativos en la tabla de posiciones, los cuales te mostraremos a continuación, para que puedas observar donde marcha tú equipo favorito.
NOTAS RELACIONADAS
Evidentemente, la mayor novedad estuvo en la división Oeste de la Liga Nacional, motivado a que los Dodgers recuperaron la cima, luego de imponerse a los Padres en el primer duelo de esa serie crucial. Igualmente, eso generó cambios en el Comodín.
Posiciones de la Liga Americana:
División Este
- Azulejos de Toronto (72-51)
- Medias Rojas de Boston (67-56)
- Yankees de Nueva York (65-57)
- Rays de Tampa Bay (69-63)
- Orioles de Baltimore (56-66)
División Central
- Tigres de Detroit (72-52)
- Guardianes de Cleveland (63-58)
- Reales de Kansas City (61-61)
- Mellizos de Minnesota (57-65)
- Medias Blancas de Chicago (44-78)
División Oeste
- Astros de Houston (68-54)
- Marineros de Seattle (68-55)
- Rangers de Texas (61-62)
- Angelinos de Los Ángeles (59-63)
- Atléticos (55-69)
Comodín en la Liga Americana:
- Marineros de Seattle (+2.5)
- Medias Rojas de Boston (+1.5)
- Yankees de Nueva York -
- Guardianes de Cleveland (1.5)
- Reales de Kansas City (4.0).
- Rangers de Texas (4.5).
Posiciones de la Liga Nacional:
División Este
- Phillies de Filadelfia (70-52)
- Mets de Nueva York (64-58)
- Marlins de Miami (58-64)
- Bravos de Atlanta (54-68)
- Nacionales de Washington (49-73)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (77-44)
- Cachorros de Chicago (68-53)
- Rojos de Cincinnati (64-59)
- Cardenales de San Luis (61-62)
- Piratas de Pittsburgh (52-71)
División Oeste
- Dodgers de Los Angeles (69-53)
- Padres de San Diego (69-53)
- Cascabeles de Arizona (60-63)
- Gigantes de San Francisco (59-63)
- Rockies de Colorado (33-89)
Comodín en la Liga Nacional
- Padres de San Diego (+5)
- Cachorros de Chicago (4.5)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (0.5)
- Cardenales de San Luis (3..5).