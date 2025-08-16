Así se pone la tabla de posiciones en la MLB tras los duelos de este viernes (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Un viernes repleto de beisbol del bueno durante todo el día en Las Mayores, trajo consigo movimientos llamativos en la tabla de posiciones, los cuales te mostraremos a continuación, para que puedas observar donde marcha tú equipo favorito.

Evidentemente, la mayor novedad estuvo en la división Oeste de la Liga Nacional, motivado a que los Dodgers recuperaron la cima, luego de imponerse a los Padres en el primer duelo de esa serie crucial. Igualmente, eso generó cambios en el Comodín.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (72-51)

Medias Rojas de Boston (67-56)

Yankees de Nueva York (65-57)

Rays de Tampa Bay (69-63)

Orioles de Baltimore (56-66)

División Central

Tigres de Detroit (72-52)

Guardianes de Cleveland (63-58)

Reales de Kansas City (61-61)

Mellizos de Minnesota (57-65)

Medias Blancas de Chicago (44-78)

División Oeste

Astros de Houston (68-54)

Marineros de Seattle (68-55)

Rangers de Texas (61-62)

Angelinos de Los Ángeles (59-63)

Atléticos (55-69)

Comodín en la Liga Americana:

Marineros de Seattle (+2.5) Medias Rojas de Boston (+1.5) Yankees de Nueva York - Guardianes de Cleveland (1.5) Reales de Kansas City (4.0). Rangers de Texas (4.5).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

Phillies de Filadelfia (70-52)

Mets de Nueva York (64-58)

Marlins de Miami (58-64)

Bravos de Atlanta (54-68)

Nacionales de Washington (49-73)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (77-44)

Cachorros de Chicago (68-53)

Rojos de Cincinnati (64-59)

Cardenales de San Luis (61-62)

Piratas de Pittsburgh (52-71)

División Oeste

Dodgers de Los Angeles (69-53)

Padres de San Diego (69-53)

Cascabeles de Arizona (60-63)

Gigantes de San Francisco (59-63)

Rockies de Colorado (33-89)

Comodín en la Liga Nacional