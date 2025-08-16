MLB

Así se pone la tabla de posiciones en la MLB tras los duelos de este viernes (+comodín)

Por Meridiano

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 07:25 am

Los Dodgers recuperaron la cima de la división Oeste tras vencer a los Padres

Un viernes repleto de beisbol del bueno durante todo el día en Las Mayores, trajo consigo movimientos llamativos en la tabla de posiciones, los cuales te mostraremos a continuación, para que puedas observar donde marcha tú equipo favorito.

Evidentemente, la mayor novedad estuvo en la división Oeste de la Liga Nacional, motivado a que los Dodgers recuperaron la cima, luego de imponerse a los Padres en el primer duelo de esa serie crucial. Igualmente, eso generó cambios en el Comodín.

Posiciones de la Liga Americana:

División Este

  • Azulejos de Toronto (72-51)
  • Medias Rojas de Boston (67-56)
  • Yankees de Nueva York (65-57)
  • Rays de Tampa Bay (69-63)
  • Orioles de Baltimore (56-66)

División Central

  • Tigres de Detroit (72-52)
  • Guardianes de Cleveland (63-58)
  • Reales de Kansas City (61-61)
  • Mellizos de Minnesota (57-65)
  • Medias Blancas de Chicago (44-78)

División Oeste

  • Astros de Houston (68-54)
  • Marineros de Seattle (68-55)
  • Rangers de Texas (61-62)
  • Angelinos de Los Ángeles (59-63)
  • Atléticos (55-69)

 Comodín en la Liga Americana:

  1. Marineros de Seattle (+2.5)
  2. Medias Rojas de Boston (+1.5)
  3. Yankees de Nueva York -
  4. Guardianes de Cleveland (1.5)
  5. Reales de Kansas City (4.0).
  6. Rangers de Texas (4.5).

Posiciones de la Liga Nacional:

División Este

  • Phillies de Filadelfia (70-52)
  • Mets de Nueva York (64-58)
  • Marlins de Miami (58-64)
  • Bravos de Atlanta (54-68)
  • Nacionales de Washington (49-73)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (77-44)
  • Cachorros de Chicago (68-53)
  • Rojos de Cincinnati (64-59)
  • Cardenales de San Luis (61-62)
  • Piratas de Pittsburgh (52-71)

División Oeste

 

  • Dodgers de Los Angeles (69-53)
  • Padres de San Diego (69-53)
  • Cascabeles de Arizona (60-63)
  • Gigantes de San Francisco (59-63)
  • Rockies de Colorado (33-89)

Comodín en la Liga Nacional 

 

  1. Padres de San Diego (+5)
  2. Cachorros de Chicago (4.5)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (0.5)
  5. Cardenales de San Luis (3..5).

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

