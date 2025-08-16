Juegos para hoy en la MLB: 16 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Después de un día viernes sumamente entretenido, las expectativas crecieron, para lo que se viene este fin de semana en el mejor beisbol del mundo y a continuación, te mostraremos la jornada de hoy.

Al igual que en este viernes, los desafíos comenzarán a las 2:20pm y el último será a las 10:05, aunado a eso, se disputarán las mismas series, lo que quiere decir que habrá varios equipos buscando revancha.

Juegos para hoy en la MLB:

- Piratas de Pittsburgh vs Cachorros de Chicago 2:20pm

- Rangers de Texas vs Cachorros de Chicago 3:07pm

- Phillies de Philadelphia vs Nacionales de Washington 4:05pm

- Marlins de Miami vs Medias Rojas de Boston 4:10pm

- Marineros de Seattle vs Mets de Nueva York 4:10pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Rojos de Cincinnati 6:40pm

- Bravos de Atlanta vs Guardianes de Cleveland 7:10pm

- Orioles de Baltimore vs Astros de Houston 7:10pm

- Medias Blancas de Chicago vs Reales de Kansas City 7:10pm

- Tigres de Detroit vs Mellizos de Minnesota 7:15pm

- Yankees de Nueva York vs Cardenales de San Luis 7:15pm

- Cascabeles de Arizona vs Rockies de Colorado 8:10pm

- Rays de Tampa Bay vs Gigantes de San Francisco 9:05pm

- Padres de San Diego vs Dodgers de Los Angeles 9:10pm

- Angelinos de Anaheim vs Atléticos de Oakland 10:05pm.