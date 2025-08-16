¿Vendrá con la nave? Este prospecto de Magallanes brilla en Triple A y pide pista (+numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Varios peloteros venezolanos se están dando a conocer un poco más en esta temporada 2025, gracias a su sobresaliente rendimiento y uno de los que va a paso agigantando, es el joven Jhostynxon García, quien está brillando en la filial Triple A de los Medias Rojas de Boston.

Con tan solo 22 años, el oriundo del estado Apure, ha tenido una evolución increíble, logrando avanzar desde la categoría Clase A hasta Triple A en menos de dos años, algo muy poco habitual.

García empezó el 2024 en Clase A, subió a mitad de zafra a Clase A fuerte y terminó en Doble A. Mientras que en este 2025 inició en Doble A y necesitó solamente 33 choques, para ser enviado a los Worcester Red Sox, la categoría Triple A de Boston, donde tampoco ha parado de batear.

Estadísticas de Jhostynxon García en la categoría Triple A:

J: 62

H: 74

2B: 11

3B: 3

HR: 17

CI: 50

CA: 49

AVG: .300

OBP: 366

SLG: .575

OPS: .941.

Sin duda, estos son registros bastante notables y la gran interrogante, es si eso le alcanzará a este criollo, para lograr su anhelado llamado al "Big Show", al menos en esta campaña. Lo cual sería un gran logro, porque más allá del llamado, lo sorprendente es lo rápido que está logrando cada ascenso.

¿A qué equipo pertenece Jhostynxon García en la LVBP?

En la pelota criolla, este jardinero de 22 años pertenece a los Navegantes del Magallanes y aunque no ha debutado aún, hay altas de expectativas de que pueda hacerlo en el venidero torneo.