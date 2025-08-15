Esto es lo que las Águilas deben trabajar de cara a la próxima zafra de la LVBP (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Evidentemente, las Águilas del Zulia mejoraron su rendimiento la zafra pasada en comparación a los años anteriores, motivado a que cortaron una racha de cuatro torneos seguidos siendo eliminados en la ronda regular y eso fue un avance notable. No obstante, hay un aspecto que deben mejorar de cara al venidero campeonato, si quieren llegar más lejos.

Los dirigidos por Lipso Nava se caracterizan por contar con un buen pitcheo en cada zafra y aunque su ofensiva, fue igualmente de las mejores en la 2024-2025, no batearon casi extrabases, algo que pudo pasarles factura.

Las Águilas fueron el equipo con menos extrabases:

Los "Rapaces fueron terceros en bateo colectivo de la Liga y aunque estuvieron cerca de llegar a 550 hits (544), la gran mayoría fueron sencillos, debido a que conectaron solamente 150 extrabases:

2B: 94 (penúltimos)

3B: 12 (terceros)

HR: 44 (últimos)

Total de extrabases: 150 (últimos).

A pesar de que el estadio Luis Aparicio El Grande, suele ser notablemente favorable, para los lanzadores, los "Aguiluchos" deben tratar de conectar más batazos de una almohadilla en el venidero torneo, porque no solamente les afectó en la ronda regular, sino también en los playoffs. Esto a pesar de que escalaron en cuanto a jonrones se refiere.

2B: 16 (últimos)

3B: 2 (terceros)

HR: 13 (terceros)

Total de extrabases en playoffs: 31 (últimos).

Esto deja claro, que allí puede estar la clave de unas Águilas que puedan ser más aguerridas en la 2025-2026, una temporada donde buscarán volver a la cúspide de la pelota criolla desde la 2016-2017.