Cuatro equipos de la LVBP siguen sin confirmar su primer importado para la temporada 2025-2026

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está cada vez más cerca. Y es que a medida que avanzan las semanas, las distintas organizaciones no paran de moverse en el mercado para tratar de reforzarse de la mejor manera, en especial con los importados.

Si bien el fuerte de la liga siempre pasa por el talento criollo, la cuota de foráneos suele marcar la diferencia en muchas ocasiones. Es por eso que cuatro equipos de la LVBP continúan analizando con sumo cuidado a quiénes firmar para reforzar sus rosters, ya que las opciones y la calidad son amplias.

A la espera de ese primer importado

Hasta la fecha de esta publicación, los cuatro equipos que siguen sin anunciar oficialmente a su primer pelotero importado son: Navegantes del Magallanes, Tiburones de La Guaira, Águilas del Zulia, y Caribes de Anzoátegui.

Sin embargo, las cuatro organizaciones han estado envueltas en rumores sobre posibles acercamientos con varios foráneos. Por ejemplo, el elenco carabobeño ya tendría casi definidas las firmas del dominicano Jesús Reyes y el puertorriqueño Alex Claudio.

Por su parte, los rapaces han tenido contactos con el lanzador quisqueyano Ronaldo Alessandro. A su vez, otro rumor apunta a que Luis De Ávila está en la órbita de La Tribu. Por último, los escualos siguen en la puja por contar nuevamente con Yasiel Puig.

Importados ya confirmados