Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui se disputan a un lanzador importado (+Números)

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) promete muchas emociones, y es por eso que ningún equipo quiere quedarse rezagado en su intento por llegar a la final. Entre los que buscan tener un año positivo están Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui, quienes justamente están peleando por firmar a un importado.

Según información del periodista Jesús Ponte, el lanzador Luis De Ávila está en la mira de ambas organizaciones, las cuales incluso ya le habrían realizado ofertas para lanzar en la venidera campaña. Por lo pronto, ninguna parte con ventaja, pero es muy probable que el colombiano tenga su primera experiencia en la pelota criolla.

Tigres y Caribes priorizan el bullpen

En lo que va del 2025, Luis De Ávila se encuentra activo con Pericos de Puebla en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Si bien su rol principal es de lanzador, en parte de su trayectoria también ha ejercido como relevista.

Números de Luis De Ávila en la temporada 2025 de la LMB

8 juegos

0 victorias

3 derrotas

6.30 EFE

1.80 WHIP

38 hits

25 carreras

16 bases por bolas

21 ponches

30 innings

Asimismo, cabe agregar que el colombiano también cuenta con experiencia en el sistema de Ligas Menores de la MLB. Su última pasantía fue en 2024 con Mississippi Braves, sucursal Doble-A de los Bravos de Atlanta. En 19 aperturas con ellos dejó marca de 4 victorias y 10 derrotas, con 3.74 de efectividad.