Juniel Querecuto asegura su presencia con Tiburones para la 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

De cara al arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Tiburones de La Guaira esperan contar con varios pesos pesados desde el día uno. Justamente, uno de esos nombres que suena con fuerza para apoyar al manager Gregorio Petit es Juniel Querecuto.

Como muchos recordarán, el larense aterrizó en el elenco escualo a finales del año pasado, producto de un cambio con Cardenales de Lara en el que estuvieron involucrados, entre otros peloteros, Juan Yépez. Si bien solo pudo jugar 17 compromisos, para esta venidera zafra tiene pensado convertirse en uno de los nuevos referentes del grupo.

Querecuto, listo para el "mambo"

En días recientes, el lanzador Pedro Rodríguez habló en exclusiva para Meridiano sobre sus intenciones de reportarse con Tiburones desde el inicio del mini camp. Esto, sin dudas, es una excelente noticia para la organización, pues podrán apoyarse en el talento de uno de los mejores relevistas de la liga.

Dicho esto, tras una publicación en el Instagram de Meridiano, con declaraciones de Rodríguez, Juniel Querecuto no solo dejó un mensaje de apoyo a su compañero de equipo, sino que también asomó sus intenciones de acompañarlos a todos desde el inicio de la campaña.

"Con Dios, mi primo. Vamos al mambo", escribió.

Vale agregar que el oriundo de Barquisimeto viene de jugar en la recién finalizada temporada 2025 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), con Senadores de Caracas. A pesar de que el elenco capitalino no avanzó al Round Robin, él fue escogido como refuerzo de los subcampeones Delfines de La Guaira.

Números de Juniel Querecuto en la temporada 2025 de la LMBP