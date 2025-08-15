Familia Pohlad cambia de opinión y suspende venta de los Mellizos de Minnesota (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los propietarios de los Mellizos de Minnesota cambiaron de opinión y ahora no están en venta. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo del conjunto de las ciudades gemelas, Joe Pohlad, en nombre de su familia.

Carl Pohlad, magnate bancario y difunto abuelo de Joe Pohlad, compró los Twins en 1984 por 44 millones de dólares. Comenzaron a explorar una venta en octubre y, según se informa, fijaron un precio de al menos 1.700 millones de dólares.

Nuevos inversores

Tras explorar diversas opciones desde que se anunció la venta hace 10 meses, la familia Pohlad seguirá siendo la principal propietaria del club y, en su lugar, incorporará nuevos inversores.

“Durante los últimos meses, hemos explorado una amplia gama de posibles oportunidades de inversión y propiedad”, escribió la familia Pohlad. “Nos hemos centrado en todo momento en lo que es mejor para el futuro a largo plazo de los Twins. Hemos estado completamente abiertos a todas las posibilidades”.

Los Twins van camino de registrar su menor asistencia en 16 temporadas en Target Field, y una reducción salarial impuesta por los dueños el año pasado, debido a la disminución de los ingresos por televisión regional, entre otros factores, ha contribuido a la insatisfacción de sus clientes.

“Vemos y escuchamos la pasión de nuestros socios, la comunidad y la afición de los Twins. Esa pasión nos inspira”, dijo Pohlad. “Este grupo de propietarios está comprometido a construir un equipo y una cultura ganadores para esta región, una que la afición de los Twins se enorgullezca de apoyar”.

La noticia de que los Pohlad se quedan ciertamente no ayudará a la moral de los fanáticos del béisbol de Minnesota, que han estado esperando otro título de Serie Mundial desde 1991 y vieron cómo la inversión en el roster se desplomaba justo después de un título de la Liga Central Americana en 2023. Los Mellizos también ganaron una serie de playoffs, su primera en 21 años.

“Tras un proceso exhaustivo y riguroso, nuestra familia seguirá siendo la principal propietaria de los Minnesota Twins. Para fortalecer el club en un panorama deportivo en constante evolución, que exige alianzas sólidas, ideas innovadoras y una visión a largo plazo, estamos en proceso de incorporar dos importantes sociedades limitadas, cada una de las cuales aportará una vasta experiencia y compartirá nuestros valores familiares”.

Forbes valoró a los Twins en 1.500 millones de dólares el pasado marzo. Sin embargo, el equipo también mantiene una deuda de 425 millones de dólares, según informaron Ken Rosenthal y Dan Hayes de The Athletic a principios de agosto.