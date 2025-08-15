¡Terminó la espera! Ronald Acuña Jr. regresa a la acción y ocupa este lugar en el lineup de Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

Pasó el susto, vuelve la acción. Luego de haber sufrido una distensión de primer grado en su pantorrilla derecha, el jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. ya se encuentra recuperado y listo para volver a jugar con los Bravos de Atlanta, y este viernes 15 de agosto se dará su anticipado regreso a los terrenos.

Y es que "La Bestia" fue activado desde la lista de lesionados de 10 días por su organización, y en el duelo de este viernes ante los Guardianes de Cleveland aparece como right field y tercer bate de los Bravos de Atlanta, lo que demuestra que, en efecto, está 100% recuperado y preparado para seguir con su habitual espectáculo dentro del diamante.

Ronald Acuña Jr. regresa

El pasado martes 29 de julio, los corazones de los fanáticos de los Bravos de Atlanta, y de los aficionados venezolanos, se detuvieron por unos instantes, luego de que Ronald Acuña Jr. saliera lesionado de su duelo ante los Reales de Kansas City, con una visible molestia en la pierna derecha.

Por la zona de la lesión, el miedo instantáneo de todos recayó sobre una posible lesión en el talón de Aquiles, dolencia que suele ser sumamente delicada. Afortunadamente, este diagnóstico no fue certero, y todo quedó en una distensión en la pantorrilla, que lo mantuvo fuera por poco más de 15 días.

En 55 compromisos, Ronald Acuña Jr. batea para .306/.429/.577/1.005, números espectaculares que ratifican que su regreso es una noticia sensacional para el espectáculo, y por supuesto, para unos Bravos de Atlanta que necesitan noticias positivas en medio de una zafra tan complicada.