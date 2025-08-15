MLB

MLB: Cachorros y el bajón que nadie vio venir tras el Juego de Estrellas

Chicago no está pasando por su mejor estado de forma y todo tiene que ver por una bajo nivel competitivo tras el Juego de Estrellas

Por Jeferson Palacin
Viernes, 15 de agosto de 2025 a las 12:14 pm
Cachorros de Chicago - Nathan Denette/The Canadian Press via AP
Cachorros de Chicago comenzó la temporada 2025 como uno de los candidatos fuertes a la Serie Mundial. El equipo arrancó fuerte con una primera mitad dominante; sin embargo, en la segunda parte del año se cayó de estrepitosamente afectando su ritmo en Grandes Ligas.

Cubs antes del Juego de Estrellas registraba un OPS de .771, el cuarto mejor en Las Mayores. Tras el receso, cayó a .688, ubicándose como el 7mo peor de las ofensivas en la liga. Como muestra del mal momento, están bateando .211 y .680 de OPS con hombres en posición de anotar.

Chicago está a 8.0 juegos del liderato de la División Central de Liga Nacional. Sin embargo, está 4.5 juegos por encima del comodín, lo que le da tranquilidad para afrontar el resto de la temporada regular. Ahora bien, si no mejora podría seguir cayendo y complica su lugar en octubre.

Números de Cachorros de Chicago en tras el Juego de Estrellas 2025

En líneas generales, Cachorros de Chicago mantuvieron una ofensiva competitiva durante la primera mitad del 2025. Sin embargo, luego del Juego de Estrellas, el equipo está en un bache difícil de superar, solo con una racha importante que podría empezar este fin de semana.

Ranking Liga Nacional de Cachorros tras el All-Star 2025

  • #15 en turnos: 797
  • #13 en anotadas: 82
  • #14 en hits: 184
  • #15 en Dobles: 33
  • #5 en Triples: 2
  • #9 en Jonrones: 28
  • #14 en Impulsadas: 88
  • #10 en Boletos: 72
  • #12 en Ponches: 190
  • #3 en Robos: 21
  • #14 en Promedio: .235
  • #15 en OBP: .302
  • #11 en SLG: .386 
  • #12 en OPS: .688

Serie para levantar la mala racha de Cachorros de Chicago

Cachorros de Chicago enfrentará este fin de semana del 15 al 17 de agosto a Piratas de Pittsburgh. Parece un buen momento para salir del bache y recuperar el terreno perdido. Está claro que no va a competir por la división, pero podría comenzar asegurar el comodín.

MLB