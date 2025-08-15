MLB: Cachorros y el bajón que nadie vio venir tras el Juego de Estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Cachorros de Chicago comenzó la temporada 2025 como uno de los candidatos fuertes a la Serie Mundial. El equipo arrancó fuerte con una primera mitad dominante; sin embargo, en la segunda parte del año se cayó de estrepitosamente afectando su ritmo en Grandes Ligas.

Cubs antes del Juego de Estrellas registraba un OPS de .771, el cuarto mejor en Las Mayores. Tras el receso, cayó a .688, ubicándose como el 7mo peor de las ofensivas en la liga. Como muestra del mal momento, están bateando .211 y .680 de OPS con hombres en posición de anotar.

Chicago está a 8.0 juegos del liderato de la División Central de Liga Nacional. Sin embargo, está 4.5 juegos por encima del comodín, lo que le da tranquilidad para afrontar el resto de la temporada regular. Ahora bien, si no mejora podría seguir cayendo y complica su lugar en octubre.

Números de Cachorros de Chicago en tras el Juego de Estrellas 2025

En líneas generales, Cachorros de Chicago mantuvieron una ofensiva competitiva durante la primera mitad del 2025. Sin embargo, luego del Juego de Estrellas, el equipo está en un bache difícil de superar, solo con una racha importante que podría empezar este fin de semana.

Ranking Liga Nacional de Cachorros tras el All-Star 2025

#15 en turnos: 797

#13 en anotadas: 82

#14 en hits: 184

#15 en Dobles: 33

#5 en Triples: 2

#9 en Jonrones: 28

#14 en Impulsadas: 88

#10 en Boletos: 72

#12 en Ponches: 190

#3 en Robos: 21

#14 en Promedio: .235

#15 en OBP: .302

#11 en SLG: .386

#12 en OPS: .688

Serie para levantar la mala racha de Cachorros de Chicago

Cachorros de Chicago enfrentará este fin de semana del 15 al 17 de agosto a Piratas de Pittsburgh. Parece un buen momento para salir del bache y recuperar el terreno perdido. Está claro que no va a competir por la división, pero podría comenzar asegurar el comodín.