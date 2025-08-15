El difícil momento que viven Yankees y Mets tras el Juego de Estrellas (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Desde el receso del Juego de Estrellas, el beisbol en Nueva York ha mostrado diferencias notables entre sus dos principales equipos de la ciudad. Los Mets han tenido un desempeño irregular, mientras que los Yankees han logrado mantenerse más consistentes, pero aún así tienen récord negativo. Estos números reflejan la lucha que ambos equipos han enfrentado en la segunda mitad de la temporada 2025 de Grandes Ligas y cómo cada uno ha manejado la presión del calendario.

Mets y Yankees, en puestos de comodín

Los Mets han experimentado altibajos en su ofensiva y en el pitcheo, lo que ha llevado a resultados mixtos en sus últimos 24 partidos (récord de 9 victorias y 14 derrotas). Pese a contar con talentos jóvenes y algunas actuaciones destacadas, la falta de consistencia ha complicado su camino hacia los puestos de playoffs. La diferencia de rendimiento comparada con sus vecinos, aunque no es drástica, refleja la necesidad de ajustes estratégicos y una mayor regularidad en la producción de carreras.

Por su parte, los Yankees han logrado mantener un equilibrio más sólido en su juego, aunque tampoco han escapado a la presión de los enfrentamientos consecutivos y los partidos cerrados. Su récord de 11-14 desde el All-Star break indica que, aunque ligeramente superior al de los Mets, todavía deben mejorar para consolidarse como contendientes fuertes en la Liga Americana.

A día de hoy, ambos equipos están en puestos de Wild Card en sus respectivos circuitos, Por el lado de los Mets, están ajustados, con récord de 64-57, y tienen a medio juego de diferencia a los Rojos de Cincinnati. Mientras que, Yankees, están de igual forma, porque los Guardianes de Cleveland le están respirando en la nuca de medio juego.

La rivalidad entre Mets y Yankees siempre ha sido un punto álgido para la ciudad, y estos resultados desde el receso solo agregan más dramatismo a la competencia. Cada enfrentamiento directo en los próximos partidos será clave para definir posiciones y fortalecer la moral del equipo de cara a la recta final de la temporada.

Con la segunda mitad de la campaña en pleno desarrollo, ambos equipos deberán enfocarse en la consistencia y el aprovechamiento de sus mejores jugadores para mejorar sus registros. Mientras los "Bombarderos del Bronx" muestran signos de estabilidad, los "Metropolitanos" necesitan encontrar la manera de revertir su racha negativa y mantenerse competitivos dentro de la feroz competencia del beisbol neoyorquino.