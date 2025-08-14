El día que un venezolano le ahorró 600.000 dólares a los Yankees (+video)

Suscríbete a nuestros canales

En la temporada 2018 se vivió un acontecimiento particular en un partido entre los Yankees de Nueva York y Rays de Tampa Bay. CC Sabathia estaba en el montículo en su última presentación de esa temporada regular y una actuación que jugaba con su destino en las Grandes Ligas.

El veterano de los 'Bombarderos del Bronx' estaba a las puertas, específicamente a dos entradas, de alcanzar el mínimo de 155 innings lanzados necesario para cobrar un bono de $500,000 estipulado en su contrato. Sin embargo, el serpentinero dio un giro inesperado a su objetivo, que involucró a un venezolano.

Jesús Sucre, receptor de las mantarrayas, estaba en el plato consumiendo un turno cuando el lanzador de Nueva York decidió golpearlo intencionalmente. Después de su bolazo, Sabathia fue expulsado de forma inmediata por el umpire principal del partido y perdió la posibilidad de recibir el premio económico.

Un venezolano le ahorró dinero a los Yankees

El actual Salón de la Fama de Cooperstown golpeó a Sucre su 55to pitcheo de la noche. A principio, fue una represalia luego que Andrew Kittredge lanzó una pelota cerca de la cabeza a Austin Romine en la parte alta sexto episodio.

Después del partido y pese a que no pudo completar los innings necesarios en la temporada, los Yankees premiaron el gesto del experimentado, ya que consideraron que fue una muestra de lealtad y sacrificio. "Fue un gesto muy lindo de los Yankees. Algo privado que no se buscaba publicitar", declaró Brian Cashman, gerente general de la organización.