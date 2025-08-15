Venezuela sigue intratable y blanquea a Canadá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Suscríbete a nuestros canales

La Pequeña Liga Cardenales sigue con el pie derecho en la edición 2025 de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. En su segunda presentación en el torneo, el equipo de Venezuela, que representa a Latinoamérica, derrotó con contundencia y buen pitcheo al equipo de Canadá, para lograr su segundo triunfo en el torneo.

El equipo venezolano volvió a mostrar solidez desde el montículo, y de hecho se quedó bastante cerca de propinar un juego sin hit ni carreras, lo que refleja el dominio tremendo que ejerció el equipo criollo sobre su similar, para seguir avanzando en el cuadro internacional a paso firme.

Otro blanqueo vinotinto

Al igual que en el duelo ante Puerto Rico, Venezuela encontró su punto fuerte en el pitcheo, que lució intratable. En este duelo ante Canadá, la gran figura fue Andrés Reyes Querales, quien lanzó cinco entradas en blanco, en las que tan solo permitió un imparable (en el quinto episodio), además de propinar siete ponches.

El juego lo cerró Sebastián López, quien tuvo una labor casi perfecta de un episodio, en donde solo se le embasó un bateador por un pelotazo. Además, logró propinar también un ponche.

En el lado ofensivo del juego destacaron Saúl Vegas y el propio Andrés Reyes Querales, quienes fueron los únicos peloteros que se adjudicaron carreras empujadas.

Con su segundo triunfo del campeonato, Venezuela avanza en la parte alta de la llave internacional, y ahora se medirá a su similar de Japón el próximo lunes 18 de agosto, por un cupo en la Final Internacional, que da acceso al p partido por el Campeonato, ante el mejor de los equipos estadounidenses.