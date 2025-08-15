El brazo que desafía la lógica en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de Pequeñas Ligas es una de las competiciones que los scouts de Grandes Ligas siguen. Siempre destacan peloteros que podrían convertirse en las próximas figuras del beisbol. En ese contexto hay una joven lanzador de China Taipéi que dejó boquiabiertos a toda la competición.

Lin Chin-Tse de solo 12 años y que representa a China Taipéi resaltó por encima del resto al lanzar a 82 mph. Una marca difícil de ver en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas; de hecho, si hacen una equivalencia a la MLB, el niño habría lanzado a 105 mph, una marca brutal.

China Taipéi parece ser la gran sorpresa de la competición, no por resultados y sí por el talento que está desarrollando. En el debut del torneo venció 3-0 a México con un dominio de Chin-Tse, al conseguir 8 de 9 outs por el ponche. Un país que a nivel de beisbol no tiene nad que envidiar.

Lin Chin-Tse abre el debate en el béisbol infantil

El zurdo taiwanés Lin Chin-Tse desató asombro global en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Su recta de 75–82 mph, equivalente a más de 100 en MLB por distancia, dejó congelados a rivales de 12 años. Cada inning fue una clase magistral de control, temple y anomalía biomecánica.

Lo extraordinario de su talento, abre una problemática en el beisbol base: con esa velocidad a los 12 años ¿cuánto más puede crecer hasta los 18? El cuerpo infantil no está optimizado para sostener esfuerzos tan extremos. El riesgo de una Tommy John precoz se vuelve real, y la curva de desarrollo podría colapsar antes del pico.

Si a los 25 —edad ideal para el rendimiento élite— ya ha perdido cinco millas y dos operaciones, ¿habremos hipotecado lo especial por lo precoz? El brazo de Lin deslumbra, sí, pero también alerta. Su caso exige repensar los límites éticos y médicos del béisbol infantil competitivo.