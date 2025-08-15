Eliézer Alfonzo Jr. realza la importancia de compartir con veteranos en Magallanes (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Eliezer Alfonzo Jr. es una de las jóvenes figuras que tendrá Navegantes del Magallanes para la temporada 2025-2026 de la LVBP. Pero si bien se trata de un pelotero joven (apenas 25 años de edad), ya cuenta con algo de experiencia en la pelota criolla y eso será, sin duda, un plus para el equipo.

Esta venidera campaña será la tercera para el anzoatiguense, y muy posiblemente la segunda completa, pues su intención es reportarse con La Nave desde los primeros días. Recordemos que la zafra anterior la comenzó con los Leones del Caracas, pero tras siete encuentros disputados formó parte de un cambio que lo llevó al Magallanes.

Eliezer, listo para competir con los veteranos

El conjunto carabobeño contó en la 2024-2025 con una buena mezcla entre juventud y veteranía en su grupo, algo que esperan volver a repetir dentro de unos meses. Justamente, Eliezer Alfonzo Jr. fue parte esencial de eso en la receptoría, donde compartió con otro joven como Pablo Aliendo, así como con veteranos de la talla de Luis Torrens, Manuel Boscán y Arturo Nieto.

Para esta ocasión, Magallanes sumó a sus filas a otro receptor de calidad y de amplia trayectoria en la pelota venezolana como Sandy León. De ahí la importancia de que esta nueva camada de jóvenes aproveche para aprender de ese tipo de figuras, ya que al final la intención es concretar los objetivos colectivos.

"Será importante para peloteros como yo, que venimos en desarrollo, tener a esos jugadores de bastante calibre y experiencia en el clubhouse. Esa mezcla entre juventud y veteranía que tenemos en Magallanes va a ser fundamental para darle el balance que el equipo necesita para poder conseguir el objetivo que es el título", comentó Eliezer Alfonzo Jr. en una entrevista para Diamante 23.

