Francisco Lindor recibió una linda sorpresa de su hija (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante el esperado fin de semana de los jugadores en las Grandes Ligas, conocido como Players Weekend, Francisco Lindor vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera. Al llegar al estadio para disputar el encuentro ante los Marineros de Seattle, fue recibido por una sorpresa que lo dejó sin palabras: su hija Kalina Lindor lo esperaba con una cámara en mano, lista para capturar su llegada como si fuera una fotógrafa profesional.

El pelotero puertorriqueño, conocido por su carisma y energía dentro del terreno de juego, no tenía idea de que Kalina estaría presente. La imagen de la pequeña tomando fotos con total concentración se viralizó rápidamente en redes sociales.

La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del Players Weekend, una iniciativa de MLB que busca resaltar la personalidad de los jugadores y acercarlos al público. En esta edición, Kalina robó cámara sin siquiera estar en el roster, demostrando que el amor por el juego también se transmite en casa.

Un gesto que conecta con la afición

La espontaneidad de Kalina Lindor y la reacción de su padre generaron una ola de comentarios positivos en redes sociales. Muchos aficionados destacaron la importancia de estos momentos familiares en el deporte profesional, donde la rutina puede volverse impersonal.