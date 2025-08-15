MLB: Luis Arráez busca resurgir ante un rival complicado para él

Suscríbete a nuestros canales

Serie de alto voltaje la que iniciará este viernes 15 de agosto en el beisbol de las Grandes Ligas. Dos de los mejores equipos de la Liga Nacional, los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, se medirán de viernes a sábado en una serie en la que está en juego el liderato de la División Oeste.

Los Padres se hicieron con el liderato hace algunos días, por lo que estarán sumamente motivados para mantener la ventaja y demostrar su superioridad ante los Dodgers. Para lograr hacerlo, necesitarán la mejor versión de cada uno de sus bateadores, entre los que se encuentra, por supuesto, el venezolano Luis Arráez.

"La Regadera" ha tenido, hasta los momentos, un mes de agosto complicado, en el que batea para apenas .245. Además, el criollo viene de una serie negativa ante San Francisco, en donde tan solo logró conectar un imparable en 13 turnos al bate. Si a eso le añadimos sus antecedentes ante los Dodgers, no cabe duda de que tendrá mucho que mejorar si quiere resurgir en esta serie.

Luis Arráez vs Dodgers

De por vida en su carrera en las Grandes Ligas, Luis Arráez se ha enfrentado en 24 ocasiones a los Dodgers de Los Ángeles, equipo ante el que no ha podido mostrar su mejor versión en prácticamente ningún momento.

En 96 turnos oficiales ante los californianos, el infielder venezolano batea para .240/.270/.344/.614, con 23 imparables, ocho dobles y un triple, además de ocho carreras impulsadas.

Eso sí, hay que aclarar que el último antecedente de Luis Arráez ante los Dodgers sí es positivo, ya que en la última serie que disputaron (del 16 al 19 de junio), el oriundo de San Felipe disparó siete inatrapables en 18 turnos, por lo que fue un dolor de cabeza para el pitcheo rival.

Debido a los problemas que ha tenido en el mes de agosto, el toletero criollo batea actualmente para .289/.325/.394/.719 en lo que va de año. Si logra replicar lo de la última serie ante los Dodgers, sin duda las cosas mejorarán exponencialmente para él.