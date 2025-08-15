José Ramírez destaca como el único de su especie con esta increíble marca (+video)

Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez sacó a relucir su sello como principal referente de los Cleveland Guardians en la serie contra los Miami Marlins. El tercera base consolidó el gran momento del equipo con una producción notable para liderar el triunfo (9-4) sobre la franquicia de los peces.

El dominicano estuvo determinante con el madero con trío de batazos, tres anotadas y par de bases robadas en cuatro apariciones al plato. El desempeño ofensivo fue vital para que la organización de Ohio ganara dos de los tres partidos desde el Progressive Field.

Fue una serie memorable para Ramírez debido a múltiples marcas que consiguió. Entre ellas, 'Mr. Lapara' alcanzó su cuarto temporada con al menos 25 jonrones y 25 almohadillas estafadas en su carrera en las Grandes Ligas, igualando el máximo de este registro entre los peloteros latinoamericanos.

José Ramírez destaca como el único con este registro

Además de la mencionada marca que lo pone al lado de Carlos Beltrán y Alfonso Soriano, el antesalista afianzó su los jugadores más completos en Las Mayores. La figura de Cleveland destaca como el único pelotero que colecciona 25 o más cuadrangulares y 35+ bases robadas en la presente entrega de MLB.

Los Guardians han ganado siete de los últimos 10 compromisos y Ramírez resalta con números extraordinarios. El nativo de Bani luce promedio al bate de .321, dos cuadrangulares, tres remolcadas, seis anotadas, nueve hits, tres estafadas y un slugging de .607 en 28 turnos oficiales.

Su producción ofensiva ha provocado que se encuentre muy cerca de batear por encima de los .300 en average. El quisqueyano batea para .298, 25 vuelacercas, 64 empujadas, 79 anotadas, 132 imparables, 35 robos y un OPS de .899 en 117 desafíos.