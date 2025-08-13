José Ramírez encamina a Cleveland Guardians a Playoffs con récord leyendario (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cleveland Guardians se afianzó como uno de los mejores equipo en el último mes de la temporada con victoria (4-3) sobre los Miami Marlins. La franquicia de Ohio no solo se acerca a los puestos de Postemporada, sino que le mete presión a Detroit Tigers en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Un cuadrangular de José Ramírez en la parte baja de la octava entrada selló el triunfo en el Progressive Field. El dominicano fue la principal figura del compromiso con bambinazos y dos carreras remolcadas. Con este lauro, la novena de Stephen Vogt mantiene su brillantez en la parte complementaria de las Grandes Ligas con 22 juegos ganados en los últimos 30 desafíos.

Si hablamos de hombres claves de este conjunto, José Ramírez tiene que estar en la conversación. 'Mr. Lapara' nuevamente se encuentra en una presentación sobre las expectativas y se ha sostenido como principal referente de Cleveland en la vigente edición de Las Mayores.

José Ramírez alcanza récord legendario

El antesalista se ha consolidado como uno de los jugadores más completos de MLB y sus estadísticas lo dejan en evidencia. Con par de vuelacercas ante los Marlins, el quisqueyano coronó su cuarto temporada con al menos 25 bambinazos y 25 bases robadas en una misma campaña.

El figura de Cleveland iguala el récord histórico para un jugador latino, junto a Carlos Beltrán, Alfonso Soriano y Raúl Mondesí como en máximos en alcanzar esta combinación de registros en un solo año, de acuerdo con Erik José Lantigua.

Para Ramírez, este logro continúa construyendo un legado digno de reconocimiento y potencial consideración para el Salón de la Fama de Cooperstown. En la presente edición, el dominicano acumula promedio al bate de .294, 25 jonrones, 33 estafadas, 63 remolcadas, 76 anotadas, 128 hits y un OPS de .896 en 115 partidos.