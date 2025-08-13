Dominicano José Ramírez deja su huella con marca histórica en Cleveland (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Guardianes de Cleveland está cerrando la ronda regular de la temporada 2025 con un ritmo arrollador que los hace pensar en meterse en playoffs de MLB. Mucho tiene que ver la actuación ofensiva de José Ramírez, que vuelve a tener una campaña consagratoria.

El pelotero dominicano comandó este 12 de agosto la victoria 4-3 de Cleveland sobre Marlins de Miami en Progressive Field. Allí 22 mil espectadores fueron testigos de su descomunal desempeño con el madero.

El dominicano guió el triunfo de Guardianes de Cleveland

Corriendo el primer inning, en la parte baja, puso al frente a Guardianes con un bambinazo que se coló a 381 pies entre el jardín central y el derecho, aunque solo iba a ser el abrebocas de una jornada histórica.

Pese a que Cleveland había sacado una ventaja de tres rayitas, Miami igualó y en el octavo todo estaba igualado, por lo que el turno de José Ramírez era clave para el desarrollo del encuentro.

Fue ahí que "Mr. La Para", como es conocido en el ambiente de MLB, no perdonó al pitcher de Marlins, Calvin Faucher, al cual le conectó un bambinazo a 346 pies que colocó cifras definitivas en el juego, dándole el triunfo 62 a los suyos, que a su vez marchan con 56 derrotas, a la caza de un puesto de comodín en la Liga Americana.

Un partido histórica para José Ramírez

Lo más importante de este rendimiento por parte de José Ramírez es que fue su juego número 27 con más de un cuadrangular, convirtiéndose así en el pelotero con más encuentro multijonrones en la historia de Guardianes de Cleveland.

Mientras, en lo que va de temporada 2025, el quisqueyano asombra con sus números. Van 25 estacazos, 23 dobles, par de triples, 33 bases robadas, 63 carreras impulsadas y 76 anotadas, con 128 hits en 115 compromisos, exhibiendo un average de .294.

De esta manera, por cuarta vez en su carrera, estableció un 25-25, emulando lo hecho por leyendas como el boricua Carlos Beltrán y sus connacionales Alfonso Soriano y Raúl Mondesí.