LVBP: Estos son los nuevos exaltados al Salón de la Fama 2025

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol venezolano celebra un hito importante con la reciente elección de los nuevos integrantes que serán exaltados al Salón de la Fama en la Clase 2025. En una ceremonia que honra la trayectoria y el legado de figuras emblemáticas del deporte nacional, cinco grandes nombres fueron seleccionados, reflejando tanto la riqueza histórica como la calidad contemporánea del béisbol venezolano.

La elección estuvo dividida en dos comités: el Comité Contemporáneo y el Comité Histórico, encargados de reconocer el talento y las contribuciones de jugadores y figuras fuera del terreno que han marcado la historia del béisbol venezolano en diferentes épocas.

Los exaltados son Félix Hernández, Alex Ramírez, Magglio Ordoñez, elegidos por el Comité Contemporáneo, y Humberto Oropeza y José Ettedgui, elegidos por el Comité Histórico, con la finalidad de que conformen el grupo de la Clase 2025.

Los nuevos miembros del Salón de la Fama en LVBP

Félix Hernández, conocido popularmente como "El Rey Félix", es uno de los lanzadores más dominantes que ha producido Venezuela. Su carrera en las Grandes Ligas fue marcada por momentos memorables, incluyendo un premio Cy Young y una reputación como uno de los brazos más temidos en la lomita. En la LVBP, vistió los uniformes de los Cardenales de Lara y los Navegantes del Magallanes.

En el caso de Magglio Ordoñez, este dejó su huella en la historia del béisbol venezolano. Con una carrera brillante en las Grandes Ligas, especialmente con los Tigres de Detroit, Magglio destacó por su capacidad para batear con potencia y consistencia. Además, su entrega y pasión en el terreno lo convirtieron en un referente para los peloteros venezolanos y un ídolo para los fanáticos. En Venezuela, jugó 10 largas temporadas para los Caribes de Anzoátegui. Durante los años 98-99, reforzó a los Cardenales de Lara, con los que consiguió el título de campeón, consiguiendo su único anillo de campeón en la pelota criolla.

Por su parte, Alex Ramírez es una leyenda que brilló tanto en Venezuela como en Japón. Con una carrera longeva y exitosa, Ramírez fue conocido por su versatilidad, poder al bate y liderazgo dentro y fuera del campo. Su influencia en el béisbol japonés, donde se convirtió en un ícono, también realza su estatus como uno de los mejores embajadores del talento venezolano en el extranjero.

Del otro lado, Humberto Oropeza Mascareño cuenta con más de cinco décadas como directivo de los Cardenales de Lara desde la campaña 1972/1973. Desde este lapso de tiempo, estuvo como Gerente General y en la actualidad, se encuentra en la presidencia ejecutiva del conjunto larense.

Por último, José Ettedgui fue exaltado por sus aportes históricos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, consolidándose como una figura clave en la historia del béisbol venezolano y especialmente en los Navegantes del Magallanes, como un ejemplo de compromiso y amor por el deporte.