LVBP: Ramón Flores confía en el primer campeonato de Bravos (+ Video)

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol profesional venezolano está próximo a inaugurar una nueva temporada en la pelota invernal. Entre los equipos que pelearán por el título, se encuentran los actuales subcampeones: los Bravos de Margarita.

La novena insular llegó en la campaña 2024/2025 a su primera final en la historia, donde perdería por cuatro juegos a dos frente a Cardenales de Lara. Por ende, busca titularse a las órdenes de Henry Blanco.

Así lo expresa su jardinero, Ramón Flores, quien, actualmente, se encuentra jugando la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos de México y espera uniformarse en invierno con los Bravos de Margarita.

Quiere redención

"Ha sido una temporada de altibajos", manifiesta el pelotero, quien, pese a que a nivel colectivo alcanzó esa hazaña de llegar a una final, considera que, a nivel individual, esta fue "una de las peores" en su carrera.

Flores expresa que, aunque no quiere poner excusas, jugó "sentido" por una fascitis plantar, por lo que, ofensivamente, promedió solo .200 con dos jonrones en Venezuela: "Ya en Round Robin me pude sentir mejor, pero fue un poco difícil, ya que quería ayudar al equipo".

La primera final de su historia

Aunque no pudo aportar con el bate, considera que, junto con Wilson Ramos, pudo contribuir con liderazgo: "No por nada llegamos a nuestra primera final de la historia", añade el jardinero barinés.

"Bastante contento por cómo finalizamos. Aunque no ganamos, fue un hecho histórico", añade, al mismo tiempo que valora que, ante el retiro de Ramos, le tocará liderar el equipo junto con Alexi Amarista.

Ir por el primer título

Con respecto a los refuerzos de Bravos, considera que "han llegado piezas muy buenas al equipo", por lo que ve posibilidades de campeonar: "Vamos a seguir peleando para conseguir ese primer título".

"La meta es llegar a la final y ganarla", sentencia Ramón Flores. A través de esa experiencia que él y los Bravos tuvieron el año pasado, cree que la novena insular es capaz de conseguir su primer gran logro en la LVBP.