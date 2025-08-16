|1
|Entradas
|SD
|LAD
|1º
|Teoscar Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra.
|0
|1
|1º
|Michael Conforto pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Mookie Betts anota Will Smith anota Andy Pages a 3ra.
|0
|3
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|2-1
|0
|0
|0
|.265
|L. Arraez 1B
|1-1
|0
|0
|0
|.289
|M. Machado 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.294
|J. Merrill CF
|2-0
|0
|0
|0
|.264
|X. Bogaerts SS
|2-1
|0
|0
|0
|.269
|R. Laureano LF
|2-0
|0
|0
|0
|.294
|J. Cronenworth 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.245
|J. Iglesias DH
|2-0
|0
|0
|0
|.230
|F. Fermin C
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Dylan Cease
|3.1
|3
|2
|2
|85-44
|4.61
|David Morgan
|1.0
|0
|0
|0
|9-4
|1.62
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|1-1
|2
|0
|0
|.284
|M. Betts SS
|2-0
|1
|0
|0
|.242
|W. Smith C
|1-0
|2
|0
|0
|.307
|F. Freeman 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.298
|T. Hernández RF
|1-0
|0
|0
|1
|.253
|A. Pages CF
|1-0
|0
|0
|0
|.276
|M. Conforto LF
|2-1
|0
|0
|2
|.191
|A. Freeland 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.179
|M. Rojas 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.242
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Blake Snell
|5.0
|0
|4
|3
|79-52
|1.88
San Diego
LA Dodgers
San Diego
San Diego
LA Dodgers
San Diego
LA Dodgers
