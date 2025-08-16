Play by Play

PIT 1
CHC 3


TEX 2
TOR 14


PHI 0
WSH 2


SEA 1
NYM 3


MIA 5
BOS 7


MIL 6
CIN 5


Game Over
BAL 4
HOU 5
ATL 10
CLE 1


CWS 2
KC 6


Game Over
DET 8
MIN 5
NYY 12
STL 8
B: 0
S: 1
O: 2
AZ 7
COL 4
B: 1
S: 2
O: 1
TB 0
SF 1
B: 0
S: 3
O: 3
SD 0
LAD 5
B: 1
S: 1
O: 1
LAA 1
ATH 2
B: 3
S: 0
O: 0

SD
69-53 (.566)
0
Baja 5th 1 out
5

LAD
69-53 (.566)
Freddie Freeman

AL BATE

Freddie Freeman (1B)
2 - 0
David Morgan

LANZA

David Morgan
1.0 IP, 0 CL, 0 K, 9 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 98.5 MPH.
Rotación:0RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 - - - - 0 4 1
3 2 0 0 - - - - 5 2 0
Entradas SD LAD
Teoscar Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra. 0 1
Michael Conforto pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Mookie Betts anota Will Smith anota Andy Pages a 3ra. 0 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 2-1 0 0 0 .265
L. Arraez 1B 1-1 0 0 0 .289
M. Machado 3B 2-1 0 0 0 .294
J. Merrill CF 2-0 0 0 0 .264
X. Bogaerts SS 2-1 0 0 0 .269
R. Laureano LF 2-0 0 0 0 .294
J. Cronenworth 2B 2-0 0 0 0 .245
J. Iglesias DH 2-0 0 0 0 .230
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .270




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Dylan Cease 3.1 3 2 2 85-44 4.61
David Morgan 1.0 0 0 0 9-4 1.62
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 1-1 2 0 0 .284
M. Betts SS 2-0 1 0 0 .242
W. Smith C 1-0 2 0 0 .307
F. Freeman 1B 2-0 0 0 0 .298
T. Hernández RF 1-0 0 0 1 .253
A. Pages CF 1-0 0 0 0 .276
M. Conforto LF 2-1 0 0 2 .191
A. Freeland 3B 2-0 0 0 0 .179
M. Rojas 2B 2-0 0 0 0 .242




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Blake Snell 5.0 0 4 3 79-52 1.88

San Diego
LA Dodgers
4 H 2
0 HR 0
5 TB 2
2 DEB 3

San Diego
LA Dodgers
2 K 3
48 ST 52
2 H 4
6 BB 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 69 53 .566 - W1
Padres 69 53 .566 - L1
D-backs 60 63 .488 9.5 L1
Giants 59 63 .484 10.0 L6
Rockies 33 89 .270 36.0 W1
Probabilidad de ganar
96.2 %
5 parte baja
(B:0 S:0 O:1)

San Diego 0 - 5 LA Dodgers
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Clear, 75 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Brennan Miller
1era base: Jeremie Rehak
2da base: Chris Conroy
3era base: John Tumpane
San Diego Padres
69-53 (.566)
0
Baja 5th
1 out
5
Los Angeles Dodgers
69-53 (.566)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 2-1 0 0 0 .265
L. Arraez 1B 1-1 0 0 0 .289
M. Machado 3B 2-1 0 0 0 .294
J. Merrill CF 2-0 0 0 0 .264
X. Bogaerts SS 2-1 0 0 0 .269
R. Laureano LF 2-0 0 0 0 .294
J. Cronenworth 2B 2-0 0 0 0 .245
J. Iglesias DH 2-0 0 0 0 .230
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .270




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Dylan Cease 3.1 3 2 2 85-44 4.61
David Morgan 1.0 0 0 0 9-4 1.62
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 1-1 2 0 0 .284
M. Betts SS 2-0 1 0 0 .242
W. Smith C 1-0 2 0 0 .307
F. Freeman 1B 2-0 0 0 0 .298
T. Hernández RF 1-0 0 0 1 .253
A. Pages CF 1-0 0 0 0 .276
M. Conforto LF 2-1 0 0 2 .191
A. Freeland 3B 2-0 0 0 0 .179
M. Rojas 2B 2-0 0 0 0 .242




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Blake Snell 5.0 0 4 3 79-52 1.88
Probabilidad de ganar
96.2 %
5 parte baja (B:0 S:0 O:1)

San Diego 0 - 5 LA Dodgers

San Diego
LA Dodgers
4 H 2
0 HR 0
5 TB 2
2 DEB 3

San Diego
LA Dodgers
2 K 3
48 ST 52
2 H 4
6 BB 1
Freddie Freeman

AL BATE

Freddie Freeman (1B)
2 - 0

LANZA

David Morgan
1.0 IP, 0 CL, 0 K, 9 NP
David Morgan
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 98.5 MPH.
Rotación:0RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Padres 0 0 0 0 0 - - - - 0 4 1
Dodgers 3 2 0 0 - - - - 5 2 0
Entradas SD LAD
baja Teoscar Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Shohei Ohtani anota Mookie Betts a 3ra. 0 1
baja Michael Conforto pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Mookie Betts anota Will Smith anota Andy Pages a 3ra. 0 3
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 69 53 .566 - W1
Padres 69 53 .566 - L1
D-backs 60 63 .488 9.5 L1
Giants 59 63 .484 10.0 L6
Rockies 33 89 .270 36.0 W1
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Clear, 75 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Brennan Miller
1era base: Jeremie Rehak
2da base: Chris Conroy
3era base: John Tumpane

