MLB: Francisco Lindor iguala su mejor racha ofensiva desde el 2018

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Lindor, el estelar campocorto puertorriqueño de los Mets de Nueva York, continúa demostrando por qué es uno de los mejores bateadores en las Grandes Ligas, consolidando una impresionante racha ofensiva que está capturando la atención de fanáticos en un momento clave de la temporada.

Durante cinco juegos consecutivos, Lindor ha registrado múltiples hits, igualando dos de sus mejores rachas personales en términos de constancia y producción al bate. Con esto, iguala sus marcas alcanzadas en dos momentos destacados de su carrera, las cuales se registraron en mayo de 2016 y agosto de 2018, respectivamente.

En ambos periodos, mostró un nivel excepcional de precisión y poder, lo que le permitió acumular múltiples hits en varios juegos seguidos. Pero lo más impresionante es que haya repetido este rendimiento tan destacado en distintas etapas de su carrera; habla de su madurez y habilidad para mantenerse enfocado y productivo durante la temporada.

Francisco Lindor sigue haciendo historia en MLB

El récord más largo de Lindor con múltiples hits en juegos consecutivos es de seis partidos, logrado entre abril y mayo de 2018, una temporada en la que ya comenzaba a consolidarse como una figura dominante en las Grandes Ligas.

Por lo tanto, el valor de una racha así no solo se refleja en las estadísticas individuales de Lindor, sino también en cómo impacta positivamente el rendimiento general de su equipo. A pesar de que están pasando por su peor momento de la segunda mitad de temporada, tener esta producción de una de sus máximas estrellas es una de las mejores noticias de estas últimas semanas.

Finalmente, la racha actual de Francisco Lindor de múltiples hits en cinco juegos consecutivos es una muestra clara de la calidad de bateador que presenta en MLB. Su talento y constancia al igualar sus mejores marcas personales de agosto de 2018 y mayo de 2016, se posiciona a un solo paso de superar la racha más larga de su carrera, lo que no solo podría ser beneficioso para sus objetivos personales, sino también para los colectivos con los Mets de Nueva York.