¿Quién es Samuel Basallo? El más reciente dominicano en debutar en MLB

El receptor oriundo de República Dominicana, Samuel Basallo, acaparó la atención del Daikin Park de Texas, en la aplastante victoria a domicilio 12-0 de Orioles de Baltimore ante Astros de Houston.

Aunque actuó como bateador designado, solo pudo responder en el ocaso del compromiso con una línea profunda entre el jardín central y derecho, impulsando las dos últimas anotaciones de su equipo, poniendo la cereza del pastel a un rally productivo de 5 carreras en el octavo inning.

Vale la pena acotar que en su bienvenida, cuando apareció en la caja de bateo por primera vez, recibió un bolazo por parte del lanzador y coterráneo Cristian Javier.

Asimismo, coqueteó con un vuelacercas en el séptimo episodio, conectando una bola hacia la barda del jardín derecho, pero el patrullero Jesús Sánchez saltó y se llevó la bola que casi cruza a las gradas

Un prospecto listo para hacer historia

Gracias a su estreno, se convirtió en el dominicano #955 (o 962 sumando las Ligas Negras) que debuta en Grandes Ligas y el décimo séptimo que cumple este sueño en lo que va de 2025.

Asimismo, se convirtió en el trigésimo noveno jugador de la organización nacido en dicho país. Cabe destacar que, en el béisbol de su nación pertenece a Tigres de Licey de la LIDOM y es el segundo prospecto de la organización que inició su paso como grandeliga en 2025.