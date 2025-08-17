MLB: Orioles de Baltimore llaman a Grandes Ligas al prospecto dominicano que causa sensación

Suscríbete a nuestros canales

Orioles de Baltimore llaman al prospecto #8 de todas las Grandes Ligas, Samuel Basallo. El dominicano de 21 años ha arrasado en Ligas Menores con 73 hits, 23 jonrones y 67 impulsadas. Ahora tendrá la tarea de reforzar a la ofensiva de Baltimore en el tramo final de la temporada.

Basallo es un pelotero que alterna entre la primera base y la receptoría. En ambos roles tiene aspectos que mejorar, pero se desempeña de buena manera. Ahora bien, donde mejor se destaca es a nivel ofensivo: potencia, contacto, producción y regularidad son las palabras para definirlo.

Samuel desde la temporada 2024 apunta maneras para destacar en la MLB. De hecho, estuvo en Doble A y Triple A con registro de .278 de promedio, 133 hits, 19 jonrones y 65 impulsadas. Eso y un 2025 con números sensacionales lo abren la puerta de Las Mayores.

Números de Samuel Basallo que lo llevaron a Orioles de Baltimore

Samuel Basallo ha dejado números brutales en su paso por Ligas Menores. En Triple A Norfolk, el dominicano registra grandes actuaciones, destacando su poder, disciplina en el plato y velocidad de salida. Con sus 20 años, ya proyecta ser un perfil ofensivo interesante para la MLB.

Números de Samuel Basallo en 2025

- 76 juegos, 270 turnos, 49 anotadas, 73 hits, 17 dobles, 23 jonrones, 67 impulsadas, 44 boletos, 76 ponches, .270 promedio, .377 OBP, .589 SLG, .966 OPS

Otros prospectos dominicanos en Orioles de Baltimore

Orioles de Baltimore tiene varios prospectos dominicanos entre sus 100 jóvenes peloteros más prometedores. Sin embargo, hay dos que destacan por estar en el top 20 y podrían tener oportunidad de jugar en Grandes Ligas en los próximos años si mantienen la regularidad.

Esteban Mejía es el prospecto #7 de la organización. Un lanzador derecho de 18 años que tiene una recta a 70 millas, tiene marca de 1-4 en 2025 con efectividad de 2.59. Stiven Martínez es el prospecto #20, cuenta con 18 años y se desempeña como jardinero.